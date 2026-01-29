EXCLUSIV „Clujul a fost drăgăstos cu mine.” Simona Halep dezvăluie ce a făcut-o să se retragă din tenis la doar 33 de ani

„Clujul a fost drăgăstos cu mine." Simona Halep dezvăluie ce a făcut-o să se retragă din tenis la doar 33 de ani
La un an de la retragere, Simona Halep a lămurit, în exclusivitate pentru Știrile PRO TV, ce a condus la decizia majoră a vieții.

Simona HalepTransylvania Open 2026Tenis WTA
Simona Halep (34 de ani) a revenit la Cluj-Napoca în calitate de ambasador onorific al turneului WTA 250, Transylvania Open, transmis în exclusivitate de VOYO, în perioada 31 ianuarie - 7 februarie.

La un an distanță de la ultimul meci jucat în carieră, cea mai bună jucătoare din istoria tenisului feminin românesc a revenit în orașul care a făcut-o să se simtă cel mai bine pe terenul de tenis, după cum ea însăși a dezvăluit, în repetate rânduri.

Simona Halep, despre fragilitatea fizică care a făcut-o să se retragă: „Acum privesc totul optimist și cu plăcere.”

Fostul număr 1 WTA a dezvăluit că s-a gândit din timp la retragere, notându-și vulnerabilitățile fizice, pe care le vede ca principal factor care a condus la retragerea din tenis, și nu inactivitatea prelungită nedrept la 18 luni, în loc de 9 - conform instanței supreme în sport, TAS -, cauzată de cazul de dopaj.

„Mă gândeam că va veni momentul curând, pentru că fizic nu mai eram aptă pentru un nivel înalt. Mi-am spus că e mult mai bine să mă retrag și să am grijă de corpul meu, dar a fost decizie de moment, sută la sută,” a punctat Simona Halep, exclusiv pentru PRO TV și Sport.ro.

Simona Halep, bucuroasă că s-a odihnit în primul an, după retragere. Acum, vrea să revină cât mai mult în tenis

„Chiar dacă e un pic prea frig, mă bucur să revin la Cluj și să îi reîntâlnesc pe oamenii dragi. A fost un an plăcut, de odihnă totală, pentru că am simțit nevoia.

Eram epuizată, după toată cariera, dar acum sunt proaspătă, simt că îmi doresc să revin pe lângă tenis, cât mai mult, și mă bucur că pot să încep, fiind la Transylvania Open, locul unde am oprit tenisul,” a dezvăluit Simona Halep, în exclusivitate pentru Știrile PRO TV.

„Tenisul încă o pasiune, dar nu prea mai pot să îl practic.”

Despre sentimentele care o încearcă, la revizitarea Arenei BT din Cluj, la un an de la retragere Simona Halep a admis că a avut emoții când a văzut terenul de joc pregătit pentru această ediție.

„Sunt amintiri plăcute, a fost un moment dificil, dar și plăcut, pentru că simțeam că nu mai pot. Dar acum vreau să privesc optimist și să văd totul cu plăcere, pentru că tenisul a fost o plăcere pentru mine, o pasiune. Este încă o pasiune, dar nu prea mai pot să îl practic. Sunt aici însă și voi fi mult timp, de acum încolo,” a precizat Simona Halep, în interviul oferit exclusiv PRO TV.

Simona Halep

Simona Halep / Foto: Imago
Getty Images
Simona Halep / Foto: Imago
Simona Halep / Foto: Imago
Simona Halep / Foto: Instagram
Simona Halep / Foto: Imago
Halep, cucerită de Cluj

„Tot timpul m-am simțit bine la Cluj și publicul a fost foarte drăgăstos cu mine, iar asta m-a făcut să mă întorc de fiecare dată cu plăcere,” a menționat Simona Halep, care a ținut să puncteze că simte din nou energia necesară pentru a-și dărui mult din timpul personal sportului care a făcut-o faimoasă.

Despre sursa motivației în viață, la un an de la retragere, Simona Halep a răspuns cu precizie, spunând: „Mă motivează să fiu cât mai mult pe lângă tenis, pentru că a fost viața mea.

Atâția ani, tenisul a fost alături de mine și vreau să continui pe acest drum, dar din afara terenului,” a completat Simona Halep, exclusiv pentru Știrile PRO TV.

Transylvania Open

  • Simona Halep, îmbrățișată de Sorana Cîrstea, după ultimul meci al carierei, jucat la Transylvania Open 2025: 1-6, 1-6 cu Lucia Bronzetti
