Povestea HALUCINANTA a Khabib Nurmagomedov! In copilarie era pus sa se bata cu ursii! "A incercat sa ma muste!" Dezvaluiri socante

Luptatorul Khabib Nurmagomedov a facut dezvaluiri incredibile din copilarie.

Rusul in varsta de 32 de ani, care s-a retras recent din UFC, a vorbit intr-un interviu pentru ESPN despre copilaria in care era pus de catre tatal sau, sa se lupte cu ursii.

"Poate ca lumea nu ma va intelege. Dar sper sa ma sprijine. Din punctul meu si avand in vedere relatia pe care o am cu mama, simt ca trebuie sa ma opresc. Simt ca fiecare lupta si fiecare antrenament o fac pe mama sa mai piarda cativa ani din viata.

Am venit in acest sport sa arat cine sunt. Sunt campion mondial, sunt cel mai bun, mi-am aparat titlul de trei ori. Ce a mai ramas? Doar bani. Dar nu am nevoie sa lupt pentru bani.

De la inceput, am facut totul cu tatal meu. Am inceput sa ma antrenez in casa, in satul meu. Cand tata ma punea sa ma lupt cu ursul si i-am zis: 'Hei, a incercat sa ma muste.' El mi-a raspuns: 'Musca-l si tu. Nu e nicio problema. Trebuie sa lupti in continuare!'

Asa am crescut. Tata a avut grija de mine! Am devenit campion mondial si sunt fericit cu ce am facut. Acum nu mai am nimic de demonstrat", a declarat Khabib Nurmagomedov.

Sportivul s-a retras din UFC fara sa fi pierdut vreun meci, avand in palmares 29 de victorii, dintre care 8 prin K.O.