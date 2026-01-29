Sosit în vară la Dinamo, Musi s-a impus imediat în primul 11 al lui Dinamo și numai problemele medicale l-au scos dintre titularii lui Zeljko Kopic pentru o scurtă perioadă. Fostul campion al României cu FCSB visează ca în vară să repete isprava alături de noua echipă.

Sosit în vară la Dinamo, Musi s-a impus imediat în primul 11 al lui Dinamo și numai problemele medicale l-au scos dintre titularii lui Zeljko Kopic pentru o scurtă perioadă. Fostul campion al României cu FCSB visează ca în vară să repete isprava alături de noua echipă.



Dacă Dinamo e pe 3, cu play-off-ul aproape asigurat și la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, FCSB, fosta echipă a lui Musi, traversează o perioadă neagră și riscă să nu intre în primele 6.



Întrebat despre parcursul fostei echipe, Musi a evitat să vorbească pe larg despre FCSB, însă a recunoscut că play-off-ul ar fi mult mai atractiv cu cele două mari rivale implicate.



"FCSB are o echipă foarte bună. Nu știu ce se întâmplă acolo, dar știm cu toții ce putere are FCSB. Prefer să nu comentez dacă mai au șanse la play-off.



Ar fi fost altfel un derby cu FCSB în play-off, dar depinde doar de ei.



Noi nu trebuie să ne uităm în jos. Trebuie doar să privim în sus, să ne vedem de meciurile noastre. Dacă vom câștiga toate meciurile, cu siguranță vom fi și noi acolo sus, unde ne dorim.



Este o luptă strânsă. Ați văzut, CFR bate FCSB, nu se știe cine intră în play-off. Va fi un campionat frumos și foarte strâns.



Craiova este o echipă foarte bună, am văzut cu toții, dar campionatul e foarte strâns. Poate intra oricine în play-off, poate să iasă oricine din play-off. O să vedem la final cine va ieși campioană", a spus Alexandru Musi, într-un interviu pentru PRO TV.

