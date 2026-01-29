VIDEO De-asta Premier League este cel mai tare campionat din lume! Cinci echipe, calificate direct în optimile Champions League

De-asta Premier League este cel mai tare campionat din lume! Cinci echipe, calificate direct în optimile Champions League Liga Campionilor
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Premier League, Champions League, Arsenal, Liverpool, Manchester City
Cinci echipe din Premier League prezente în grupa unică (”faza ligii”) din Champions League s-au calificat direct în optimile de finală ale competiției continentale: Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea şi Manchester City.

A șasea, Newcastle, a obținut și ea prezența în play-off-ul pentru optimi.

Arsenal, performera sezonului în UCL: 8 meciuri, 8 victorii 

Arsenal (foto - Viktor Gyokeres) a reușit calificarea cu o performanță remarcabilă, câștigând toate cele opt meciuri din faza ligii UCL.

”Tunarii” lui Mikel Arteta s-au impus, rând pe rând: 2-0 (d) cu Athletic Bilbao, 2-0 (a) cu Olympiacos Pireu, 4-0 (a) cu Atletico Madrid, 3-0 (d) cu Slavia Praga, 3-1 (a) cu Bayern Munchen, 3-0 (d) cu Club Brugge, 3-1 (d) cu Inter Milano și 3-2 (a) cu Kairat Almaty.

Pe lângă formațiile din din Premier League, au mai ajuns direct în optimi câte o echipă din Germania (Bayern Munchen), Spania (FC Barcelona) şi Portugalia (Sporting Lisabona).

Premier League, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO, își reconfirmă astfel statutul de cel mai tare campionat din lume.

Clasamentul final din grupa unică (”faza ligii”) din Champions League

Clasamente oferite de Sofascore

Rezumatele partidelor din ultima etapă din Champions League

