Campioana CSM Bucureşti a dispus de CSM Slatina cu scorul de 37-24 (17-14 la pauză), în Sala Apollo din Capitală, într-o partidă din etapa a 13-a din Liga Florilor, transmisă în direct de Pro Arena și VOYO.

Danezele Emma Friis şi Trine Ostergaard Jensen au marcat câte 5 goluri pentru ''tigroaice'', iar Djurdjina Jaukovic, Kristina Novak şi Tanja Brnovic au reuşit câte 4 goluri.

Portarul Gabriela Moreschi a avut 11 intervenţii, în timp ce Nicoleta Dincă a înscris 7 goluri pentru echipa oaspete.

În alte meciuri din etapa a 13-a, vicecampioana CSM Corona Braşov a învins-o pe HC Zalău cu 30-26, Sorina Grozav marcând 9 goluri pentru învingătoare, în timp ce Rapid a pierdut clar la SCM Râmnicu Vâlcea, 25-35.

În clasament, CSM București este lider, cu 25 de puncte, urmată pe podium de Gloria Bistrița (24 de puncte) și Corona Brașov (20 de puncte).

Info: Agerpres

Foto: CSM București

