Lewandowski, regele Europei in acest sezon! Cifrele golgheterului lui Bayern fac de ras toate marile cupluri de atacanti

Atacantul polonez a fost desemnat de FIFA cel mai bun jucator al anului 2020.

Pentru jucatorul lui Bayern, forma buna din anul 2020 continua si in sezonul actual, iar cifrele pe care acesta le are sunt exceptionale. Atacantul lui Bayern Munchen a ajuns la 35 de goluri marcate in sezonul 2020-2021 dupa cele trei reusite din meciul Bayern-Stuttgart 4-0!

Doar Lewandowski singur are mai multe goluri marcate decat orice cuplu de atacanti de la echipele din top 5 cele mai tari campionate din lume! Bayern a castigat toate competitiile interne si internationale la care a luat startul in 2020, iar Lewandowski a fost unul din pricipalele motive ale triumfurilor obtinute de bavarezi.

Lukaku si Martinez sunt cel mai aproape de atacantul polonez, cu 33 de goluri. Messi si Griezmann au ajuns la 31 de goluri, Mbappe si Kean au 31 de reusite, Kane plus Son 30 si tot 30 de reusite au si Cristiano Ronaldo impreuna cu Morata.

Clasamentul a fost intocmit de cei de la transfermarkt.com si arata unul dintre motivele pentru care Bayern a castigat sezonul trecut orice competitie oficiala la care a luat parte!