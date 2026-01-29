West Ham United s-a înțeles cu Burnley pentru împrumutul lui James Ward-Prowse.



Ward-Prowse va fi împrumutat la Burnley

Internaționalul englez va efectua vizita medicală și ar putea debuta pentru formația de pe Turf Moor, în etapa viitoare din Premier League, contra lui Sunderland (2 februarie).



Ward-Prowse nu a fost folosit deloc de managerul Nuno Espirito Santo, deși fusese titular la West Ham, în mandatul fostului antrenor, Graham Potter. Burnley ocupă locul al 19-lea în campionat și este calificată în turul al patrulea al FA Cup (Mansfield Town / 14 februarie).



Mijlocașul englez este considerat unul dintre cei mai buni finalizatori din lovituri libere din istoria Premier League, cu 17 goluri reușite din acest procedeu, cu doar unul mai puțin decât legendarul David Beckham (18).



Este considerat o legendă a clubului Southampton

James Ward-Prowse (31 de ani) este născut la Portsmouth (Hampshire) și s-a format la academiile lui East Lodge Youth FC și Southampton (2003-2011). La nivel de seniori a mai evoluat pentru Southampton (2011-2023), West Ham United (2023-2024, 2026) și Nottingham Forest (2025 / împrumutat). Este considerat o legendă a clubului Southampton, unde a petrecut în total 20 de ani.



Are selecții pentru naționala de tineret (31 meciuri, 6 goluri) și cea de seniori (11 meciuri, 2 goluri) ale Angliei. În palmares are o finală de EFL Cup (2016-2017), Toulon Tournament (2016) și Southampton Player of the Season (2020-2021, 2021-2022).



A strâns 409 prezențe și 57 de goluri în Premier League. Poate juca pe posturile de mijlocaș central, mijlocaș dreapta și mijlocaș ofensiv și este cotat la 6 milioane de euro.

Foto - Getty Images

