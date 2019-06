Daniel Isaila a renuntat la EURO U21 pentru un contract fabulos in Arabia Saudita. Ce salariu i-au dat seicii

Daniel Isaila si-a prelungit contractul cu Al Hazm din Arabia Saudita.

Daniel Isaila a condus actuala echipa de tineret a Romaniei in prima jumatate a campaniei de calificare la EURO U21, insa o oferta din Arabia Saudita l-a facut sa renunte la visul sau de a conduce nationala la un turneu final. Isaila a supravietuit unui sezon dificil cu Al Hazm si a salvat echipa de la retrogradare in urma unei duble decise la loviturile de departajare.



Daniel Isaila, salariu de 800.000 de dolari pe an!

In urma atingerii obiectivului, contractul lui Daniel Isaila a fost prelungit cu un an de conducerea clubului Al Hazm, iar Isaila a primit si o marire de salariu: va castiga 800.000 de dolari in urmatorul sezon. Staff-ul sau va castiga in total 600.000 de dolari in partea seicilor arabi. Al Hazm e prima nou-promovata care supravietuieste in primul sezon de la promovare si ramane in prima liga, astfel ca Daniel Isaila a primit prelungirea intr-un campionat unde conducatorii sunt nemilosi cu antrenorii.

Gheorghe Cornea, Gabriel Kajcsa, Catalin Grigore si preparatorul fizic Paolo Potocnik sunt oamenii din staff-ul lui Daniel Isaila.

FRF l-a inlocuit pe Isaila cu Mirel Radoi la nationala de tineret, iar fostul stelist a reusit calificarea la EURO 2019 din grupa cu Portugalia, iar acum este la un pas de calificarea in semifinale.

