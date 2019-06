ROMANIA U21-FRANTA U21 | Un lider al Generatiei de Aur ii avertizeaza pe tricolori! "Mi-e teama de lejeritatea pe care putem sa o avem" Ce sfat ii da lui Mirel Radoi

Romania U21 - Franta U21 se joaca in aceasta seara de la ora 22:00.

Romania U21 este aproape calificata in semifinalele EURO U21. Nationala condusa de Mirel Radoi se poate califica in semifinale chiar daca pierde cu Franta. Singura conditie: sa nu piarda la o diferenta mai mare de trei goluri.

Gica Popescu ii avertizeaza pe tricolori si spune ca nu ar trebui sa tratam meciul cu mare lejeritate.

"Au dat examenul. Daca mai era nevoie, in cele doua meciuri (cu Anglia si Croatia) au dat acest examen. Contra Angliei care o mare parte dintre ei erau campioni mondiali, am reusit sa le marcam 4 goluri si sa ii scoatem din competitie. Baietii astia deja au demonstrat. Ca diseara vor merge mai departe si sunt convins ca o vor face.

Mie mie teama de lejeritatea pe care putem sa o avem stiind ca o infrangere chiar si la doua goluri ne poate duce in semifinale. Baietii au demonstrat. Ca vor merge mai departe, ca nu vor merge, au demonstrat ca maine, nu peste un an de zile, pot sa fie noua echipa nationala" a spus Popescu pentru Telekomsport.

Gica Popescu vorbeste despre cum ar trebui abordat meciul



Popescu il sfatuieste pe Radoi sa foloseasca mai multi jucatori proaspeti, din cauza efortului care s-a consumat in primele doua partide.

"E obilgatoriu sa schimbe pentru ca cei care au dus greul celor doua meciuri de debut nu vor putea face fata si in seara aceasta. Si dupa mine cred ca avem cea mai in forma echipa a momentului din acest turneu final. Echipele care au jucat foarte bine am fost noi, Franta, Germania si Spania in ultimele doua meciuri a jucat foarte bine. Cred ca echipele care sper eu sa fie si in semifinale.

Noi deja am facuu un lucru extraordinar si cel mai important lucru este acela ca au schimbat perceptia fata de jucatorul roman. Lucru care pe mine ma deranja si intotdeauna am avut discutii contradictorii cu multi oameni din lumea fotbalului.

Spuneau: Voi votbiti si spuneti ca aveti jucatori extraordinari, dar nu ati mai performat, nu ati mai facut rezultate. Sunt poate talentati, ca jucatorul roman si sportivul roman intotdeauna a avut aceasta calitate incredibila. Dar nu mai perfromati. Acesti jucatori au perfromat si au facut-o la niveulul cel mai inalt, contra unor adversari de prim calibru" a mai spus Popescu.