Rapidiștii au sărbătorit mâncând pizza după victoria cu Dinamo! Cele mai tari imagini din derby-ul de sâmbătă
Rapid a învins-o cu 2-1 pe Dinamo sâmbătă seară.

Rapid Dinamo Superliga Arena Nationala
Echipa pregătită de Costel Gâlcă a primit vizita ”câinilor” în etapa cu numărul 28 din sezonul regulat al Superligii României pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară.

La capătul celor 90 de minute, gruparea din Grant a învins-o cu 2-1 pe Dinamo și a bifat a doua victorie în sezonul regulat al actualei stagiuni în fața formației dirijate de Zeljko Kopic.

Rapidiștii au sărbătorit mâncând pizza după victoria cu Dinamo! Cele mai tari imagini din derby-ul de sâmbătă

Foto: Facebook Rapid & Imago Images

Chiar dacă a avut posesia, Dinamo a plecat învinsă de pe Arena Națională. ”Câinii” au deschis scorul, dar golul marcat de Alberto Soro a fost anulat după intervenția VAR, care a depistat un fault în construcția fazei.

Ulterior, rapidiștii au punctat pe tabela de marcaj prin Andrei Borza, care l-a învins pe Epassy cu un șut elegant după o pătrundere în careu (minutul 30). Daniel Paraschiv dublat avantajul după o ambuscadă în careul lui Dinamo (minutul 34).

Scorul final a fost stabilit în minutul 90+6, după reușita lui Raul Opruț.

