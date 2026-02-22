Echipa pregătită de Costel Gâlcă a primit vizita ”câinilor” în etapa cu numărul 28 din sezonul regulat al Superligii României pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară.

La capătul celor 90 de minute, gruparea din Grant a învins-o cu 2-1 pe Dinamo și a bifat a doua victorie în sezonul regulat al actualei stagiuni în fața formației dirijate de Zeljko Kopic.

Rapidiștii au sărbătorit mâncând pizza după victoria cu Dinamo! Cele mai tari imagini din derby-ul de sâmbătă