Tehnicianul în vârstă de 48 de ani a obținut sâmbătă, 21 februarie 2026, un nou succes pe banca celor de la CFR Cluj, în etapa a 28-a a campionatului intern. Instalat în Gruia la data de 1 noiembrie 2025, antrenorul a transformat radical parcursul echipei, clujenii ajungând pe poziția a cincea în clasament, cu 47 de puncte, în timp ce formația prahoveană a rămas pe treapta a 12-a, cu 28 de puncte.

CFR Cluj, șanse mari să prindă play-off-ul

La finalul partidei, tehnicianul a analizat prestația jucătorilor săi, explicând că rezultatele se bazează pe o strategie clară la antrenamente, orientată spre atac. Totodată, acesta a lăudat calitățile lui Lorenzo Biliboc, autorul golului decisiv, anticipând că tânărul va fi vândut pe bani buni de club în viitor.

„Biliboc, dacă mă întrebi pe mine, le-am zis încă de la început celor din conducere că va fi un jucător care va fi valorificat pe o sumă mult mai mare decât Louis Munteanu. Eu cred că nu m-am înşelat. Nu îl ştiam când am venit, dar e alt jucător acum.

Cea mai importantă victorie aş putea să spun. Am întâlnit o echipă bună, foarte organizată. Am avut ceva probleme, am fost destul de lenţi în prima repriză, în a doua cred că lucrurile s-au schimbat. Am fost inspiraţi şi la schimbări. Una peste alta, nu cred că poate contesta nimeni victoria. Am avut şi ocazii.

Împotriva Petrolului este greu să găseşti spaţii, să le valorifici, dar cred că a fost o victorie meritată. Avem jucători cu calitate la CFR, multe goluri pe care le vedeţi sunt faze lucrate la antrenament, cum erau şi la naţionala U21. Sunt convins că jucătorii cu calitate au un randament bun cu mine. Din patru antrenamente dintr-o săptămână, trei sunt pe principii ofensive, mă refer la spaţii, la combinaţii. Sunt puşi în valoare cu calităţile lor”, a transmis tehnicianul ardelenilor.

Referitor la șansele de calificare între primele șase echipe la finalul sezonului regular, Pancu s-a arătat mai mult decât încrezător în forța grupului pe care îl conduce.

„Ce pot spune în momentul de faţă e că merităm. Ca echipă, merităm să fim în play-off. Şansele sunt 90% acum, când am venit erau 5%. Cred că suntem echipă de play-off”, a mai spus Pancu.