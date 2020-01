Anunt de ultima ora al arabilor: Daniel Isaila a fost DAT AFARA dupa egalul echipei sale

Seicii care o conduc pe Al Hazm au luat decizia de a se desparti de Daniel Isaila.

Dupa 16 etape, echipa e pe 12 in liga saudita, la 6 puncte distanta de locurile retrogradabile. Forma echipei in ultimele luni a fost insa sub asteptarile conducerii. Al Hazm n-a mai castigat niciun meci de pe 26 octombrie, cand o depasea cu 2-1 pe Al Ahli. Au urmat insa 7 infrangeri si trei rezultate de egalitate, iar seria i-a fost fatala lui Isaila. Azi, Al Hazm a remizat cu Al Taawon, 0-0.



Romanul a reusit in sezonul trecut s-o salveze pe Hazm de la retrogradare.