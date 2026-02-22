Louis Munteanu (23 de ani) a debutat în Statele Unite ale Americii. Fostul atacant al celor de la CFR Cluj și Farul a jucat circa 20 de minute în D.C. United - Philadelphia Union 1-0, duel contând pentru prima etapă din Conferința de Est.

Debut în SUA pentru Louis Munteanu

Munteanu a fost introdus de către antrenorul Rene Weiler, în minutul 70, în locul lui Gabriel Pirani. Internaționalul român (patru selecții și două goluri) nu a reușit să fie decisiv la echipa care a plătit, luna trecută, către CFR Cluj 6 milioane de euro pentru serviciile sale.

Munteanu a încercat să șuteze de două ori, însă nu a găsit niciodată spațiul porții. El a fost prins, de asemenea, o dată în ofsaid.

Nota lui Munteanu

În privința paselor precise, Louis Munteanu a avut un procentaj de 63% (5 din 8 corecte). El a pierdut posesia de șapte ori dintr-un total de 15 atingeri și a fost faultat o dată.

Louis Munteanu a încercat să își ajute echipa pe fază defensivă, ținând cont că a intrat la 1-0 pentru D.C. United. Vârful român a reușit două recuperări ale balonului. Pentru evoluția sa generală, portalul SofaScore i-a acordat lui Munteanu nota 6,4.