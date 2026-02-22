OPINIE S-a trezit Rapid! Dinamo și-a etalat slăbiciunile

S-a trezit Rapid! Dinamo și-a etalat slăbiciunile Opinii
Florin Caramavrov
Data publicarii:
Data actualizarii:

Caramavrov analizează victoria echipei lui Gâlcă, venită pe fondul unui joc modest al adversarei. Rapid - Dinamo 2-1.

TAGS:
RapidDinamoeditorialSuperliga RomanieiRapid - Dinamocaramavrov
Din articol

Gâlcă a citit foarte bine mult-lăudata echipă a lui Dinamo. Le-a lăsat mingea „câinilor” parcă anticipând că aceștia nu știu ce să facă atunci când au posesia și a jucat cartea contraatacului, o decizie normală ținând cont de faptul că mare parte din jucătorii ofensivi ai Rapidului au viteză. Și mă refer la Moruțan, Petrila și Dobre. 

Rapid - Dinamo 2-1 | Editorial de Florin Caramavrov

Băieții lui Kopic au început tare, crezându-se superiori, au și marcat un gol, anulat după intervenția VAR, dar după aceea s-au blocat, n-au știut cum să desfacă o apărare compactă, în care Pașcanu și Bolgado au fost baza, Onea și Borza au strâns benzile, iar Vulturar și Grameni au făcut un efort foarte mare între linii.

Rapid a mușcat ca o cobră, că tot se poartă marketingul cu animale, veninos și decisiv, pentru că la 2-0 dinamoviștilor li s-au îngreunat și mai tare picioarele. Fiecare încercare de a se apropia de poarta lui Aioani a fost chinuitoare, de parcă Mărginean, Gnahore și ceilalți călcau pe un teren plin cu pietre.

Împiedicați și neinspirați, roș-albii au traversat un „El Camino” imaginar, plin cu obstacole văzute și nevăzute, nereușind să ajungă la capăt poate și din cauza semiadormirii lui Cîrjan, care n-a găsit soluții la mijlocul terenului, sau din cauza lipsei unui deschizător de drum, adică a unui atacant central puternic și bătăios. Iar Pușcaș încă n-a venit și cine știe cât i-o trebui ca să intre pe teren. 

  • Rapid bucuresti dinamo bucuresti superliga superbet 21022026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Coeziunea care naște echipe mari

Rapid a fost o echipă câinească, feroce, deși în partea cealaltă erau cei cărora li se spune „câini”. Fiecare jucător și-a preluat statutul de salahor, a muncit ca pe șantier, s-a simțit o solidaritate extraordinară, o coeziune care naște echipe mari. Dezamăgitoare până acum din punct de vedere al exprimării pe teren, trupa lui Gâlcă a arătat în sfârșit că poate juca la un alt nivel.

Va fi interesant dacă tehnicianul a programat vârful de formă al jucătorilor săi pentru play-off. Ce-i drept, sunt puțini fotbaliști care se integrează într-un sistem nou din prima. Am crezut că Moruțan și Paraschiv trebuie să fie eficienți de când au venit, dar iată că au avut nevoie de câteva meciuri ca să își pună semnătura pe goluri și pe pase decisive.

Cât privește viitorul lui Dinamo, deocamdată pare destul de încețoșat. În seara asta, am avut impresia că „roș-albii” nu pot mai mult, că și-aU atins potențialul maxim, iar acum nu mai găsesc soluții. Vom vedea ce inginerii va putea face Mister Kopic în play-off, unde trebuie să reinventeze o echipă care s-a cam uzat.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O întâlnire între Zelenski și Putin este posibilă „în următoarele săptămâni”. Witkoff: „Sperăm că veți auzi vești bune”
O întâlnire între Zelenski și Putin este posibilă „în următoarele săptămâni”. Witkoff: „Sperăm că veți auzi vești bune”
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid, dar a dat jucătorul meciului!
Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid, dar a dat jucătorul meciului!
Rapid - Dinamo 2-1, pe Sport.ro. Giuleștenii pragmatici îi egalează pe „câini” în clasament
Rapid - Dinamo 2-1, pe Sport.ro. Giuleștenii pragmatici îi egalează pe „câini” în clasament
Diana Șucu a transmis cinci cuvinte înainte de Rapid - Dinamo
Diana Șucu a transmis cinci cuvinte înainte de Rapid - Dinamo
A intrat în direct după Rapid - Dinamo 2-1 și a spus unde s-a făcut diferența: „Aduc încredere”
A intrat în direct după Rapid - Dinamo 2-1 și a spus unde s-a făcut diferența: „Aduc încredere”
Victor Angelescu le răspunde dinamoviștilor: „Câteodată există o karmă”
Victor Angelescu le răspunde dinamoviștilor: „Câteodată există o karmă”
Kopic, un car de nervi după Rapid – Dinamo: „Sunt frustrat, pentru că am mai pățit asta!“
Kopic, un car de nervi după Rapid – Dinamo: „Sunt frustrat, pentru că am mai pățit asta!“
ULTIMELE STIRI
Cristi Săpunaru a spus care este marele său regret: „De asta îmi pare rău”
Cristi Săpunaru a spus care este marele său regret: „De asta îmi pare rău”
Antrenorul lui Dennis Man, uluit: „Eu nu-l știam așa!”
Antrenorul lui Dennis Man, uluit: „Eu nu-l știam așa!”
Maraton Ligue 1 | Strasbourg – Olympique Lyon este capul de afiș al zilei, de la 21:45, pe VOYO
Maraton Ligue 1 | Strasbourg – Olympique Lyon este capul de afiș al zilei, de la 21:45, pe VOYO
Leo Messi, zdrobit în debutul noului sezon! Son și compania s-au distrat la Los Angeles cu Inter Miami
Leo Messi, zdrobit în debutul noului sezon! Son și compania s-au distrat la Los Angeles cu Inter Miami
Semnează cu Dinamo la o zi după înfrângerea cu Rapid. Kopic și-a găsit atacant
Semnează cu Dinamo la o zi după înfrângerea cu Rapid. Kopic și-a găsit atacant
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reghecampf, scandal imens în Africa: dezvăluirile arabilor despre situația sa, explozive!

Reghecampf, scandal imens în Africa: dezvăluirile arabilor despre situația sa, explozive!

România, campioană europeană la tenis! Aur istoric pentru „tricolore”

România, campioană europeană la tenis! Aur istoric pentru „tricolore”

Șoc în Spania! Ce s-a întâmplat în Osasuna - Real Madrid

Șoc în Spania! Ce s-a întâmplat în Osasuna - Real Madrid

Cristi Chivu a luat decizia în cazul lui Lautaro Martinez

Cristi Chivu a luat decizia în cazul lui Lautaro Martinez

Nimeni nu se aștepta la asta! Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr s-au despărțit: „Am rămas amici”

Nimeni nu se aștepta la asta! Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr s-au despărțit: „Am rămas amici”

Dennis Man, prestație solidă și cartonaș încasat în „remontada” PSV - Heerenveen. Nota primită

Dennis Man, prestație solidă și cartonaș încasat în „remontada” PSV - Heerenveen. Nota primită



Recomandarile redactiei
Antrenorul lui Dennis Man, uluit: „Eu nu-l știam așa!”
Antrenorul lui Dennis Man, uluit: „Eu nu-l știam așa!”
Cristi Săpunaru a spus care este marele său regret: „De asta îmi pare rău”
Cristi Săpunaru a spus care este marele său regret: „De asta îmi pare rău”
Cristi Chivu, unic în istoria lui Inter Milano: ”Mai bine decât Mourinho!”
Cristi Chivu, unic în istoria lui Inter Milano: ”Mai bine decât Mourinho!”
Semnează cu Dinamo la o zi după înfrângerea cu Rapid. Kopic și-a găsit atacant
Semnează cu Dinamo la o zi după înfrângerea cu Rapid. Kopic și-a găsit atacant
Leo Messi, zdrobit în debutul noului sezon! Son și compania s-au distrat la Los Angeles cu Inter Miami
Leo Messi, zdrobit în debutul noului sezon! Son și compania s-au distrat la Los Angeles cu Inter Miami
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Mitriță și Louis Munteanu, titulari! Concluzii după primele meciuri din preliminariile mondiale
Mitriță și Louis Munteanu, titulari! Concluzii după primele meciuri din preliminariile mondiale
Eșecul care ne-a luat prin surprindere. Chiar suntem atât de slabi? Caramavrov analizează prestația tricolorilor din meciul cu Bosnia-Herțegovina
Eșecul care ne-a luat prin surprindere. Chiar suntem atât de slabi? Caramavrov analizează prestația tricolorilor din meciul cu Bosnia-Herțegovina
CITESTE SI
A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

stirileprotv A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

stirileprotv Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

stirileprotv ”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!