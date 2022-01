Critici dure ale lui Gică Popescu pentru Boloni: „Mi se pare deplasat! Zici că a vorbit Mesia fotbalului mondial!” 

Tehnicianul a susținut o conferință de presă, acolo unde a oferit propria variantă a negocierilor cu Federația, iar câteva dintre declarațiile sale nu au fost deloc pe placul românilor. Boloni a spus că fotbalul românesc nu are jucători talentați la momentul de față.

Gică Popescu, replică dură pentru Boloni: „Nu știu cât cunoaște el realitatea fotbalului românesc!”



Unul dintre cei mai vehemenți la adresa lui Boloni a fost Gică Popescu (54 ani), președintele Farului, care l-a criticat dur pe tehnician pentru afirmațiile făcute. Fostul fotbalist a ținut să puncteze că Boloni nu cunoaște situația fotbalului din România, dat fiind faptul că ultima dată când a antrenat în țară a fost în 2001, tot naționala României.

„Mi se pare deplasat că tot ce a spus Loți Boloni a fost luat ca niște declarații făcute de Mesia fotbalului mondial. Nu știu cât de mult cunoaște Loți Boloni realitatea fotbalului românesc. Să spui că fotbalul românesc n-are niciun fel de talent în moment de față mi se pare exagerat. Nu știu câte meciuri ale echipei naționale a văzut Loți.

A apărut Ianis Hagi la Rangers, Tavi Popescu la Steaua (n.r. - FCSB), un jucător de mare perspectivă. Răzvan Marin are o evoluție bună la echipa de club. Poate că nu sunt la nivelul la care a jucat Loți Boloni, pot fi considerați de mare perspectivă pentru echipa națională.

Eu am văzut echipa națională sub 21 (de ani), care s-a bătut de la egal la egal cu Germania, cu echipe importante. Le-am făcut față, deci fotbalul românesc are viitor. Nu știm cum vor arăta Octavian Popescu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, peste câțiva ani.

Eu cred că fotbalul românesc excelează la talente. Că nu știm cum să-i educăm sau că se pierd pe parcurs... e altceva. Dar fotbalul românesc va avea întotdeauna talente. În privința performanței, e o chestiune mai complexă”, a declarat Gică Popescu la Digi Sport.

Declarațiile lui Ladislau Boloni despre fotbalul românesc



„Lotul echipei naționale, eu nu am curajul să afirm că-l cunosc 100%. Dar cam știu posibilitățile acestei echipe. Și afirm că echipa națională a României poate să facă un meci deosebit de bun, că imediat să clacheze. Ce mă deranjează pe mine este că ne inflamăm când batem pe Luxemburg cu 3-0. Eu cunosc mirosul vestiarului din Occident, pretențiile să ajungi acolo. Eu văd ce ar fi vrut să le spun.

Ce sunt sau ce ar putea să devină. Văd calitățile unora. Tot timpul căutam într-un jucător o singură calitate. Una singură, dar care să fie de nivel internațional. Astăzi, din păcate, în echipa națională a României, tristețea este că în fotbalul românesc, și să mă ierte jucătorii, nu găsești un jucător talentat. Sau, cel puțîn, nu găsesc un jucător talentat după aprecierile mele.

Ultimii jucătorii de anvergură au fost Cristi Chivu și Adrian Mutu. Nu e o problema să lucrez cu jucătorii pentru că știu exact ce trebuie să facă. De exemplu Răzvan Marin, că el să ramâna la Ajax Amsterdam, să nu plece de acolo. Știu ce îi lipsește. Este acel fundaș care evoluează în Spania, Andrei Rațiu, am avut norocul să dau jucători și îi simt.

Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cine îi antrenează? Ce fel de aer au respirat acești oameni? Responsabilitatea principală cade pe noi, pe educatori. Cum ne educăm copiii, așa se comportă. E mai greu cu generația nouă, dar te adaptezi. Cauți, trebuie să găsești soluții. Politica sportivă românească cred că este greșită”, a spus Laszlo Boloni, la conferința de presă.