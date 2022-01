Dumitru Dragomir îi răspunde lui Boloni: ”De ce să-i dau 35.000 de euro fără performanță?”

Antrenorul care a fost la un pas să devină selecționerul României a organizat miercuri o conferință de presă. Acesta a dezbătut, cu această ocazie, mai multe subiecte de interes din ultima perioadă.

Printre discuțiile legate de preluarea echipei naționale se numără și o ceartă cu Dumitru Dragomir. În octombrie, fostul șef al LPF spunea că Boloni ar urma să ajungă la Sepsi OSK la dorința lui Viktor Orban, premierul Ungariei.

Boloni l-a ridiculizat pe acesta în conferința de astăzi, spunând că ”oracolul” a prezis adevărul. În final, și Dumitru Dragomir a venit cu un răspuns.

„Boloni este un băiat deștept, educat, știe meserie, dar pretențiile trebuie stopate în unele cazuri. Aceasta este viața! Normal că trebuie să ceri rezultate! Când vii la Federația Română de Fotbal ce să-ți ceară? Că ești tu frumos sau deștept, cu facultăți.

Aici trebuie rezultate. Populația care îndrăgește fotbalul așteaptă ani de zile pentru o performanță? Cine te așteaptă, mă, nene?! Timpul trece și noi vrem performanță pe care am mai avut-o în anii frumoși” a declarat Dragomir pentru GSP.ro.

Asta după ce Ladislau Boloni l-a atacat pe Dumitru Dragomir, în cadrul conferinței de presă în care acesta a prezentat motivele pentru care nu a ajuns selecționer. Acesta a spus că Dragomir a făcut afirmații false la adresa sa.

”Domnul Mitică Dragomir, oracolul fotbalului românesc, om foarte simpatic, cu vocabular mult mai bogat decât mine și foarte bine informat. De fapt, a mai ghicit el un lucru, nu de mult timp, că Orban Viktor, prietenul meu, pe care-l cunosc și respect foarte mult, mi-a dat ordin să merg la Sepsi. Dânsul s-a uitat în oracol și a nimerit-o.

O iresponsabilitate a cuiva, și nu mă gândesc neapărat la domnul Dragomir, o afirmație venită de oriunde, poate face mult rău.

Să fie clar, dacă nu aș fi vrut să vin la echipa națională, noi nu ne-am fi văzut aici astăzi! Și apoi vine cineva și aruncă o asemenea frază? Am fost în Grecia pentru a prelua o echipă și am spus nu. Am fost și în Slovacia pentru a prelua un alt club, am spus nu.

Dacă ar veni o propunere și din București sau de altundeva, ar zice 'nu v-am spus, domnilor, că ăsta așa este?'. Astfel de afirmații sunt iresponsabile, indiferent de unde vin, inclusiv de la oracolul fotbalului românesc”, a spus Ladislau Boloni, într-o conferință de presă susținută miercuri.

Dragomir, la Pro X: "E ordin de peste graniță!"

Dragomir, cel care dădea asigurări la finalul anului trecut că Adi Mutu va deveni selecționer, comentase la Pro X, în septembrie, și varianta Boloni la Sepsi Sfântu Gheorghe, după plecarea lui Leo Grozavu. "Oracolul" lăsa de înțeles că Boloni are ordin de la Viktor Orban. În final, Cristiano Bergodi a ajuns la echipă.

"Eu cred că merge sigur. De ce? Pentru că este ordin de peste graniţă. La asta lucrează mai multe guverne. Ordin de plată. Păi dacă e bine plătit? Ordin de plată imediată, nu să aştepte cu lunile ca la Dinamo", susținea fostul preşedinte al LPF, în septembrie, la Ora Exactă în Sport de la Pro X.