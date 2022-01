Boloni l-a "împachetat" pe Dumitru Dragomir. "A mai 'ghicit' un lucru!"

În conferința de presă care a avut loc azi, Ladislau Boloni nu a uitat să-i răspundă lui Dumitru Dragomir. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, acum dezvoltator imobiliar, spusese în septembrie că Boloni va ajunge la Sepsi, la ordin!

Trupa lui Laszlo Dioszegi nu mai avea tehnician după plecarea lui Leo Grozavu, iar pe lista scurtă a omului de afaceri din Sfântu Gheorghe se afla și Boloni. În cele din urmă, Boloni a rămas antrenor liber, iar formația din Covasna l-a angajat pe italianul Cristiano Bergodi.

Boloni: "Oracolul e foarte bine informat!"

Câștigătorul Cupei Campionilor Europeni din 1986 l-a mitraliat pe Dragomir, azi, cu o tir ironic.

„Domnul Mitică Dragomir, «oracolul» fotbalului românesc, om foarte simpatic, cu vocabular mult mai bogat decât mine și foarte bine informat. De fapt, a mai «ghicit» el un lucru, nu de mult timp: că Orban Viktor (n.r.: premierul Ungariei), prietenul meu, pe care-l cunosc și respect foarte mult, mi-a dat ordin să merg la Sepsi. Dânsul s-a uitat în oracol și «a nimerit-o».

O iresponsabilitate a cuiva - și nu mă gândesc neapărat la domnul Dragomir - o afirmație venită de oriunde, poate face mult rău. Să fie clar: dacă nu aș fi vrut să vin la echipa națională, noi nu ne-am fi văzut aici astăzi! Și apoi vine cineva și aruncă o asemenea frază? Am fost în Grecia pentru a prelua o echipă și am spus nu. Am fost și în Slovacia pentru a prelua un alt club, am spus nu.

Dacă ar veni o propunere și din București sau de altundeva, ar zice: «Nu v-am spus, domnilor, că ăsta așa este?». Astfel de afirmații sunt iresponsabile, indiferent de unde vin, inclusiv de la «oracolul» fotbalului românesc”, a declarat Boloni, într-o conferință de presă.

Dragomir, la Pro X: "E ordin de peste graniță!"

Dragomir, cel care dădea asigurări la finalul anului trecut că Adi Mutu va deveni selecționer, comentase la Pro X, în septembrie, și varianta Boloni la Sepsi Sfântu Gheorghe. "Oracolul" lăsa de înțeles că Boloni are ordin de la Viktor Orban!

"Eu cred că merge sigur. De ce? Pentru că este ordin de peste graniţă. La asta lucrează mai multe guverne. Ordin de plată. Păi dacă e bine plătit? Ordin de plată imediată, nu să aştepte cu lunile ca la Dinamo", susținea fostul preşedinte al LPF, în septembrie, la Ora Exactă în Sport de la Pro X.

Ce zice Dragomir despre Boloni pe 12 ianuarie

Pe 12 ianuarie, tot la Pro X, "Oracolul din Bălcești" era sigur că Boloni ar fi putut să schimbe fața naționalei, selecționată care a capotat rușinos în încercarea de a se califica în barajul pentru CM din Qatar.

„Dacă va fi ales el, ungurul va face treabă bună. Din ce am înțeles și sunt informat e că i-a deranjat cu niște lucruri pe conducători, că și ei raportează mai departe, să știți.

Edi Iordănescu nu se duce pentru nimic în lume, să vedeți. Ar fi o jignire pentru Iordănescu, pentru Mutu n-ar fi o jignire, este la început de carieră, este un băiat care vine puternic de jos", puncta fostul președinte de la Victoria București.