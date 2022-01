Mihai Stoica, tiradă la adresa lui Boloni: "Atât de anapoda, are un delay foarte mare! Vorbești de Rădoi, descoperirea ta?"

Deși s-a arătat inițial încântat de ideea revenirii lui Laszlo Boloni în fotbalul românesc, Mihai Stoica și-a schimbat complet discursul după ce a urmărit astăzi conferința de presă a antrenorului, în care a explicat de ce nu a putut ajunge la un acord cu FRF.

Mihai Stoica, tiradă la adresa lui Laszlo Boloni

Managerul general de la FCSB îi reproșează lui Boloni momentul în care a spus că România nu mai are niciun fotbalist talentat, Stoica fiind de părere că antrenorul nici măcar nu a urmărit meciul FCSB - CFR Cluj 3-3, în care Octavian Popescu a avut o evoluție excelentă.

De asemenea, Mihai Stoica consideră că Laszlo Boloni nu ar fi trebuit să își enumere toate realizările din carieră sau numele jucătorilor pe care i-a antrenat, iar ulterior au avut o carieră strălucită.

"Culmea e că duminică un jucător chiar a arătat ceva special, o evoluție specială. Eu cred că Boloni n-a văzut meciul FCSB - CFR. O declarație atât de anapoda după meciul ăsta, um meci de pus în ramă.

După ce am văzut acum, cred că a făcut bine Federația. Cine e Defour? Să te lauzi că ai fost antrenorul lui Defour. Vorbești de Rădoi, descoperirea ta? Ronaldo? Când vezi un jucător fenomenal, normal că-l promovezi. Ok, a avut rezultate extraordinare, dar nu cred că era cazul ca să pierzi zeci de minute ca să vorbești despre tine că ai avut zeci de meciuri în națională, nu are nicio relevanță.



Când am bătut noi 3-0 pe Luxemburg, că nu mai țin minte?! Nu cred că știe, nu cred că a văzut un meci al echipei naționale. Iar tu să spui că n-ai văzut un jucător talentat după FCSB - CFR, înseamnă că ai avut alte preocupări. Cred că au ales bine cei de la Federație. Eu am crezut că Boloni e ăla mai vechi, nu ăsta de acum.



Tu când vorbești de recompense, zici că ești în filme western. În loc de salariu, spui recompense. În loc de slăbiciune, spui feblețe. Dacă tu vrei selecțioenr român, adu selecționer român care gândește în românește, nu care gândește în franceză sau maghiară. Eu, din ce am văzut, pare că traduce, d-aia vorbește cu greutate. N-o zic ca o ironie. Pur și simplu îl văd cu un delay foarte mare. Defour? Să fim serioși! Ce treabă ai cu Fellaini? A debutat în 2006 cu Steaua, nu era antrenor el la Standard Liege", a spus Mihai Stoica, la Telekom Sport.

Boloni, despre fotbalul românesc: "Nu văd un jucător talentat"

La conferința de presă de astăzi, antrenorul a vorbit, printre altele, și despre fotbaliștii români, și nu s-a ferit să spună că nu vede un jucător cu reale calități în fotbalul românesc, care să facă față la nivelul campionatelor puternice din Europa.

"Lotul echipei naționale, eu nu am curajul să afirm că-l cunosc 100%. Dar cam știu posibilitățile acestei echipe. Și afirm că echipa națională a României poate să facă un meci deosebit de bun, că imediat să clacheze. Ce mă deranjează pe mine este că ne inflamăm când batem pe Luxemburg cu 3-0. Eu cunosc mirosul vestiarului din Occident, pretențiile să ajungi acolo. Eu văd ce ar fi vrut să le spun.

Ce sunt sau ce ar putea să devină. Văd calitățile unora. Tot timpul căutam într-un jucător o singură calitate. Una singură, dar care să fie de nivel internațional. Astăzi, din păcate, în echipa națională a României, tristețea este că în fotbalul românesc, și să mă ierte jucătorii, nu găsești un jucător talentat. Sau, cel puțîn, nu găsesc un jucător talentat după aprecierile mele.

Ultimii jucătorii de anvergură au fost Cristi Chivu și Adrian Mutu. Nu e o problema să lucrez cu jucătorii pentru că știu exact ce trebuie să facă. De exemplu Răzvan Marin, că el să ramâna la Ajax Amsterdam, să nu plece de acolo. Știu ce îi lipsește. Este acel fundaș care evoluează în Spania, Andrei Rațiu, am avut norocul să dau jucători și îi simt.

Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cine îi antrenează? Ce fel de aer au respirat acești oameni? Responsabilitatea principală cade pe noi, pe educatori. Cum ne educăm copiii, așa se comportă. E mai greu cu generația nouă, dar te adaptezi. Cauți, trebuie să găsești soluții. Politica sportivă românească cred că este greșită", a spus Laszlo Boloni, la conferința de presă.