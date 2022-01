Liniște, vorbește Boloni! Antrenorul dezvăluie de ce nu a acceptat oferta FRF

Înainte să atace "pista" Edi Iordănescu, oficialii FRF i-au făcut pressing lui Ladislau Boloni, antrenor cu experiență, a patra variantă a celor de la Casa Fotbalului după Gică Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu.

Ladislau Boloni, conferință de presă! Antrenorul va comenta ultimele evenimente

„Înainte să intru în problemele mele, aș dori să spun că eu așa cred, să fii selecționerul naționalei țării tale este o onoare deosebită, o mândrie personală, vreau să-l felicit pe noul selecționer și să-i urez mult succes. Mergând mai departe, aș dori să spun de ce suntem aici și răspunsul meu ar fi că am fost căutat de FRF să ocup această poziție pe care am analizat-o și am acceptat să discut despre treaba aceasta.

În cariera mea de antrenor am semnat multe contracte, am stat de vorbă cu mulți oameni care aparțineau elitei fotbalului european, dar niciodată nu m-am izbit de atâtea probleme, pentru mine, ilogice. Nu m-am izbit niciodată de atâtea probleme care, pentru dumneavoastră, ar putea fi probleme minore. Mă deranjau atât de mult încât simțeam că va fi greu să dau totul. Dacă Boloni vine acasă, atunci Boloni trebuie să reușească. Pentru a reuși, trebuie să dai 150% din tine. Cred că lipsa acestei logici mă împiedica să fac pasul înainte”, a spus Ladislau Boloni.

Boloni i-a așteptat pe Burleanu și Stoichiță la Nisa, apoi a sosit în țară pentru o nouă rundă de negocieri. S-au vehiculat mai multe variante din cauza căroră Boloni n-ar fi acceptat propunerea, dar până azi nu oferise nicio declarație.

În cele din urmă, cu un aer misterios, fostul mare mijlocaș al Stelei a lăsat să se înțeleagă că va explica pe larg de ce nu va prelua reprezentativa tricoloră.

Boloni spune că e la Odorheiu Secuiesc

”Sunt încă în țară, acum sunt într-un loc foarte frumos, la Odorheiul Secuiesc, este un loc foarte plăcut. Da, voi organiza o conferință de presă, dar nu știu să vă zic data fiindcă nu am stabilit-o încă. Cu puțină imaginație, puteți să vă dați seama când urmează să fie”, a declarat Boloni, potrivit playsport.ro.