Jean Vlădoiu, contrariat de afirmația lui Laszlo Boloni: "Atunci de ce mai vii selecționer?"

Printre altele, antrenorul a afirmat că, în acest moment, România nu mai are niciun fotbalist talentat, remarcând că ultimii "jucători de anvergură" ai țării noastre au fost Adrian Mutu și Cristi Chivu. Declarația lui Boloni a stârnit o reacție nervoasă din partea lui Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, care crede că tehnicianul nu a urmărit meciul FCSB - CFR Cluj 3-3, în care Octavian Popescu a avut o prestație excelentă.

De asemenea, nici Jean Vlădoiu, președintele lui FC Argeș, nu înțelege declarația. Fostul internațional spune că Boloni nu ar mai fi trebuit să înceapă negocierile cu FRF dacă are o astfel de părere despre fotbalul românesc.

"L-am auzit pe domnul Boloni că nu mai sunt jucători talentați în România. Atunci de ce mai vii selecționer dacă consideri că naționala României sau aceste generații de jucători nu te pot ajuta? De ce optezi pentru asta? Ca antrenor propus pentru națională, când declari asemenea lucruri, apar și întrebările noastre.



De ce accepți o discuție dacă n-ai încredere în lotul pe care îl poți avea în următoarele luni? Poți să spui că naționala nu e pentru tine, că nu se ridică la pretențiile tale. Pe când Edi a zis că avem o generație bună, iar cu răbdare, muncă... și am înțeles că la jumătate din salariul pe care domnul Boloni l-a cerut", a spus Jean Vlădoiu, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro .

Vlădoiu a comentat și numirea lui Edi Iordănescu în funcția de selecționer.



"Mi-am mai spus punctul de vedere și mi-am luat câteva înjurături. Eu am spus că aș fi dat credit antrenorilor tineri. Îl cunosc foarte bine pe Edi, am lucrat cu tatăl lui, are pe cine întreba ce înseamnă o calificare la Campionatul Mondial sau European. Mi-aș dori din suflet ca Edi să urmeze pașii tatălui lui.

Eu cred că e pregătit pentru a fi selecționer, nici nu-mi fac probleme că nu va reuși, dar are nevoie și de puțină șansă pentru a ne califica", a mai spus Vlădoiu.