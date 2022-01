Nervos, Boloni s-a dezlănțuit! "Nu cu Bela, Gheorghe sau mai ştiu eu cine, că nu vreau să jignesc pe cineva"

Tehnicianul susţine că este îndreptăţit să aibă pretenţii financiare şi să pună anumite condiţii având în vedere cariera sa.

"Se spune că alţi antrenori au acceptat lucrurile cu care Boloni nu a fost de acord, de ce oare? Eu nu încep prea des discuţiile cu 'eu'... dar de data asta am s-o fac.

Cu tot respectul faţă de foarte mulţi antrenori români, eu, Ladislau, Laszlo sau Loţi Boloni, cum vreţi, am fost cel care a luat pentru prima oară în fotbalul românesc tricoul cu numărul 100 al echipei naţionale", a declarat Boloni, care a organizat conferința de presă la unul dintre hotelurile lui George Copos.

Boloni: "Am adus Cupa Campionilor pe Otopeni!"

Fostul selecționer al tricolorilor a trecut apoi în revistă numele mari din fotbalul mondial pe care le-a șlefuit.

"Eu am avut şansa să iau cu colegii mei dragi Cupa Campionilor Europeni şi să o aduc la Otopeni să o arăt oamenilor. Merg mai departe... de eu îndrăznesc să cer altceva? Pentru că iarăşi eu l-am ajutat pe Petr Cech, am făcut antrenamente speciale cu Raphael Varane, cu Mangala, cel mai scump fundaş din lume timp de 5 ani... cu mine Alexander Frei a devenit golgheterul Franţei, am lucrat cu Yoann Gourcuff, cu Fellaini, cu Witsel... cu ăştia am lucrat eu.

Boloni: "Am lucrat cu Ronaldo, cu Quaresma!"

Nu cu Bela, Gheorghe sau mai ştiu eu cine, că nu vreau să jignesc pe cineva. Deci am lucrat cu Ronaldo, cu Quaresma, Hugo Viana, dar şi cu români, cu Rădoi sau Marius Niculae. Pe care i-am luat, i-am scuturat şi mi-au oferit recompense.

Deci eu în trei ţări diferite am fost numit antrenorul anului, eu am câştigat campionate în fotbalul occidental, şi cupe şi supercupe. Timp de 25 de ani am lucrat în fotbalul occidental. Şi atunci Boloni poate să spună că doreşte un anumit lucru", a mai spus Ladislau Boloni, fost antrenor la Sporting Lisabona, unde l-a lansat în fotbalul mare pe Cristiano Ronaldo.