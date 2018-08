Contra a anuntat decizia pe termen scurt privind naturalizarile lui Gnohere si Omrani! Ce spune selectionerul

Cosmin Contra spune ca "s-a facut prea mult tam-tam pe subiectul naturalizarilor".

Cosmin Contra spune ca nu se gandeste in acest moment la naturalizarea unui jucator strain si e de parere ca "trebuie sa ne concentram la problemele pe care le avem".

Selectionerul lasa de inteles ca va miza in continuare pe jucatori romani si nu planuieste in viitorul apropiat sa apeleze la Gnohere sau Omrani.

"El ar dori sa joace pentru nationala Romaniei, dar de aici si pana la a se face tam-tam pe o intrebare venita din partea realizatorului unei emisiuni... Am fost intrebat daca as vedea un jucator care poate fi naturalizat si i-am numit pe Omrani si Gnohere.

S-a facut prea mare tam-tam pe treaba asta. Ar trebui sa ne concentram la ce avem noi in momentul de fata, la problemele pe care le avem", a spus Contra la Telekom.

"Sa fie mai bun decat tot ce am la echipa nationala si vom vedea. Deocamdata, eu am incredere in ce avem acum, sunt jucatori valorosi si nu cred ca Gnohere este peste ce avem noi in momentul de fata. Nu am zis ca Gnohere nu este un jucator important in Romania, pentru ca el a dat satisfactie", a adaugat selectionerul.