Revenire in lotul lui Dica pentru meciul de diseara, contra Viitorului: "Daca-l aveam la Viena, ii insira! Chiar daca nu e vreun Superman"

FCSB se dueleaza in aceasta seara, de la 21:00, cu Viitorul lui Hagi, la Ovidiu.

Invinsi la Viena de echipa lui Andrei Ivan, Rapid, stelistii lui Dica vor sa isi ia revansa la retur. Pana atunci, ei mai au de juca contra Viitorului lui Hagi, la Ovidiu.

Pentru meciul de la Ovidiu, Nicolae Dica se va putea baza din nou pe Florin Tanase, jucator care a absentat cu Sepsi din cauza unei probleme la gamba si la Viena din cauza unei suspendari.

Tanase a revenit in lotul FCSB pentru intalnirea cu Viitorul si ar putea fi trimis pe teren de Nicolae Dica.

Becali isi pune mari sperante in revenirea lui Tanase, despre care spunea la finalul meciului cu Rapid Viena ca "i-ar fi insirat pe austrieci daca juca".

"Daca Tanase era in seara asta, ce-i mai insira... Bine, nu e nici Tanase vreun Superman, el nu are forta, dar cu jucatori precum cei de la Rapid Viena nu avea probleme, ii insira", a spus Becali.

"Anul acesta va fi al lui Tanase. Cred ca va fi foarte bun. Are 23-24 de ani. Acum e in plina barbatie, nu mai e tanar. Acum e timpul sa-l vand", a adaugat Becali.

Niciun gol nu a marcat Tanase in acest sezon in Liga I. El a inscris o data in preliminariile UEL.