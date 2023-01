Billel Omrani a fost unicul marcator al meciului. După reușită, fotbalistul a ridicat cinci degete și a explicat după meci motivul pentru care a ales să se bucure în această manieră.

Declarația zilei vine de la Omrani: „Am jucat împreună UNO înainte de meci!” La ce jucător de la FCSB s-a referit atacantul

În acest sens, Omrani a evidențiat faptul că a jucat UNO, un joc cu cărți, alături de Malcom Edjouma, și că l-a învins pe jucător de nu mai puțin cinci ori!

„Sunt foarte fericit că am dat gol. Cel mai important lucru e victoria echipei. A fost un meci foarte complicat. Am ajutat echipa cu gol. A apărat foarte bine (n.r. Letica). Am fost pe bancă, am vorbit cu Pintilii și mi-a zis să fac diferența. Am intrat, am dat gol și sunt foarte fericit pentru echipă și pentru mine.

Toate antrenamentele au fost foarte bune. Ok, am pierdut două meciuri acolo, dar cel mai important e să câștigăm meciuri aici.

(n.r. poți reveni la vechiul Omrani?) Am fost acasă patru sau cinci luni, a fost greu să revii la sută la sută în formă. Acum am făcut un cantonament foarte bun, am alergat foarte mult și mă simt mult mai bine. Am demonstrat pe teren. Acum, sper că voi continua așa. Dacă pot da gol sau assist, sunt fericit. (n.r. Cât ai slăbit?) Am slăbit! Am pierdut mult și mă simt mai bine.

(n.r. celebrarea) A fost între mine și Edjouma. Noi avem ceva! Jucam UNO și am câștigat înainte de meci cinci partide! Ieri sau acum două zile. D-asta am arătat cinci și după, dacă-mi aduc aminte bine, am arătat spre el!”, a spus Omrani după meci.

FC Hermannstadt - FCSB 0-1

Partida a început cu o ceață deasă la Sibiu, dar începând cu repriza secundă, s-a ridicat, iar totul a revenit la normal pe Stadionul Municipal. În repriza secundă, Petrescu a zguduit bara transversală în minutul 53 și a fost aproape de un gol fantastic pentru sibieni.

Chiar și așa, reușita a venit din cealaltă parte. Tavi Popescu i-a pasat lui Florinel Coman, iar căpitanul FCSB-ului i-a trimis din prima mingea lui Omrani care a înscris fără dificultate în poarta lui Letica. Tabela a rămas nemodificată până în ultimul minut, iar gruparea „roș-albastră” a plecat la București cu toate cele trei puncte.