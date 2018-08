Agentia Antidoping a anuntat ce se intampla cu Julio Baptista, dupa ce s-a aflat ca "Bestia" de la CFR face tratament cu o substanta interzisa

Julio Baptista va putea juca pentru CFR Cluj, dupa ce Agentia Antidoping si-a dat acordul.

CFR Cluj anunta ca Julio Baptista este gata sa joace pentru CFR! Atacantul de 36 de ani, fost la Real, Arsenal si AS Roma, a primit ok-ul Agentiei Antidoping, dupa ce clubul din Gruia a formulat un act oficial prin care a cerut punctul de vedere al specialistilor.

"E legitimat si are drept de joc! Eu nu stiu de unde se scot astea. Baptista a venit multe ore pe avion, a schimbat multe avioane si de la clima a racit. A facut o bronsita astmatiforma, care este primul episod. Nu are astm bronsic, deci este o diferenta. L-am trimis la teste alergice, a primit un tratament, iar noi am trimis imediat rezultatul analizelor si reteta la Comisia Antidoping din Romania si la UEFA.

Raspunsul a fost la fel: substanta este pe lsita celor interzise, dar tinand cont de aceasta boala se poate utiliza cu pufuri din spray, cum are el, cat timp necesita tratament si nu exista nicio problema. Poate sa joace la Medias fara nicio problema. Nu sunt eu antrenorul, dar are sanse sa intre pentru ca este in lot", a spus Iuliu Muresan la Look TV.