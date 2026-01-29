Cele două echipe își dau întâlnire în ultima etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indicau 4 grade Celsius.

Înainte să înceapă confruntarea, suporterii lui FCSB au afișat un banner cu venin îndreptat spre jucătorii lui Elias Charalambous.

Suporterii lui FCSB s-au săturat și i-au luat peste picior pe jucători. Mesajul afișat la duelul cu Fenerbahce

Săturați de ultimele rezultate ale campioanei en-titre din Europa, dar și din campionat, fanii i-au luat peste picior pe fotbaliști: ”Patru în weekend, patru joi, mai jucăm sau intrăm noi?!?!”.

Înainte de meciul cu Fenerbahce, FCSB a pierdut 1-4 cu CFR Cluj în Superliga României și tot cu 1-4 și în precedenta etapă din Europa League cu Dinamo Zagreb.

Echipele de start în FCSB - Fenerbahce

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Alhassan, Lixandru – Miculescu, Olaru, Politic - Thiam

Rezerve: Zima, Udrea - Creţu, Dawa, Dâncuş, Kiki, Toma, Cisotti, Oct. Popescu

Antrenor: Elias Charalambous

Fenerbahce: Ederson – Semedo, Soyuncu, Oosterwolde, Muldur – Talisca, Fred, Yuksek – Nene, En-Nesyri, Akturkoglu

Rezerve: Cetin, Biterge, Efe Demir, Asensio, Ekici, Uregen, Aydin

Antrenor: Domenico Tedesco

