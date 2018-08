Liverpool a scapat de omul care "i-a mancat finala Ligii". Cu cine a semnat Loris Karius

Portarul german Loris Karius, in varsta de 25 de ani, a fost imprumutat de Liverpool la Besiktas Istanbul pentru urmatoarele doua sezoane!

Karius a jucat 49 de meciuri in tricoul lui Liverpool in ultimii doi ani, dupa ce a fost cumparat de Jurgen Klopp de la fosta sa echipa, Mainz.

Aventura lui Karius la Liverpool a fost neoficial incheiata dupa finala Ligii Campionilor cu Real Madrid, cand portarul a gresit flagrant la doua dintre golurile spaniolilor.

Everybody at #LFC wishes @LorisKarius the best of luck during his loan spell. ????https://t.co/TNB7Rt2SJX