Gigi Becali, subiect inchis pentru Gnohere! Atacul  'Bizonului' la patronul ros-albastrilor: "Nu m-a respectat!" 

Atacantul francez a debutat cu gol pentru Mouscron si a adus un punct echipei sale, dupa ce a reusit sa inscrie in prelungirile meciului cu Anderlecht, scor 1-1.

Gnohere a plecat cu scandal de la FCSB si a declarat ca nu ii este dor de Romania.

"Nu imi e dor de Romania. Am jucat 5 ani acolo si pentru FCSB si pentru Dinamo. M-am simtit bine. Multumesc antrenorilor de acolo care m-au pregatit. Nu am plecat bine de la FCSB, dar este ok. Nu am nimic cu domnul Becali. Am jucat 3 ani jumatate acolo, in ultima luna nu m-a respectat, dar este ok. Pentru mine e ok. De la FCSB mai tin legatura cu Stan, cu "Pufi"(Balgradean) si Adi Popa", a declarat francezul pentru PRO X.

Chiar daca nu s-a despartit in relatii bune de echipa patronata de Gigi Becali, el spera ca anul acesta FCSB sa castige titlul in Liga 1.

"Nu stiu cine va castiga, sper sa castige FCSB", a spus Gnohere.

