De asta e cel mai bun! Imagine fabuloasa: ce a facut Ronaldo in ziua sa libera, dupa victoria de aseara cu Lazio

Cristiano Ronaldo are la 33 de ani varsta biologica a unui tanar de 20 de ani, spun medicii. Acest lucru se datoreaza exclusiv obsesiei sale pentru sport.

Nu trece zi fara ca Ronaldo sa nu faca macar un antrenament! Fie ca este unul pe terenul de fotbal, alaturi de colegi, fie ca se antreneaza separat, in sala de forta pe care si-a amenajat-o in vila in care traieste, starul portughez dedica cel putin o ora pe zi unei sedinte de pregatire.

Acelasi lucru a facut Cristiano Ronaldo si astazi, in ziua libera pe care Max Allegri le-a dat-o jucatorilor lui Juventus dupa victoria contra lui Lazio, scor 2-0.

Cristiano Ronaldo a facut un antrenament in sala de forta, urmat de o sedinta de stretching. El a postat apoi o fotografie pe Instagram, adunand aproximativ 5 milioane de like-uri in doar 3 ore.