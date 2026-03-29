Jurnaliștii francezi au amintit că Mircea Lucescu a mai fost internat în ultimele luni și că a fost stabilizat de către stafful medical al naționalei înainte de a ajunge la „Spitalul Universitar” din București.

L'Equipe, reacție despre starea lui Mircea Lucescu

„La trei zile după eliminarea României în semifinalele playoff-ului european pentru Campionatul Mondial din 2026, antrenorul Mircea Lucescu (80 de ani) s-a îmbolnăvit și a fost transportat la spitalul din București. El nu va face deplasarea în Slovacia pentru meciul amical programat marți seară.

Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a fost internat în spital după ce s-a îmbolnăvit duminică în timpul unei întâlniri înainte de un antrenament. Aflat sub observație la București, antrenorul în vârstă de 80 de ani nu va călători în Slovacia pentru meciul amical de marți, a anunțat duminică Federația Română de Fotbal (FRF).

Internat de mai multe ori în spital în ultimele luni din cauza unei boli, fostul internațional român (65 de selecții), care a antrenat în trecut și Inter Milano și naționala Turciei, a primit îngrijiri inițiale din partea personalului medical al naționalei României înainte de a fi stabilizat de serviciile de urgență, a precizat FRF într-un comunicat.

Eliminată din preliminariile Cupei Mondiale de Turcia joi (1-0) în semifinalele play-off-ului zonei europene, România va înfrunta Slovacia într-un meci amical marți seară (21:45). Federația Română de Fotbal (FRF) a încercat să anuleze acest meci, fără succes. Conform planului inițial, jucătorii români se vor deplasa într-adevăr la Bratislava duminică seară, dar vor face deplasarea fără antrenor”, au notat jurnaliștii francezi de la L'Equipe.

Selecționerului naționalei României i s-a făcut rău în momentul în care se afla într-o ședință, în cantonamentul de la Mogoșoaia, cu fotbaliștii înaintea meciului amical cu Slovacia.

Mircea Lucescu a fost transportat de urgență la „Spitalul Universitar” și este în stare stabilă în acest moment.

Problemele lui Mircea Lucescu

Tehnicianul în vârstă de 80 de ani are mai multe probleme de sănătate, iar din cauza acestor probleme au existat semne de întrebare dacă va fi prezent pe bancă la meciul contra Turciei.

Mircea Lucescu a fost la Istanbul, dar problemele de sănătate au apărut în cantonamentul de la Mogoșoaia, înaintea meciului cu Slovacia.

„Il Luce” ar suferi de tahicardie ventriculară, conform golazo.ro. Această problemă medicală nu este de ignorat, pentru că poate duce la stop cardiac.

„Simptomele care apar la tahicardie ventriculară pot fi foarte variate: de la simple palpitaţii, ameţeală, bătăi rapide, slăbiciune și astenie până la stare de leșin și sincopă cu pierderea cunoștinţei”, scrie medlife.ro.

În momentul de față Mircea Lucescu este internat la Spitalul Universitar, iar conform comunicatului oferit de unitatea medicală s-ar putea să nu fie pe bancă la ora meciului amical cu Slovacia.

Jerry Gane ar putea conduce echipa în meciul cu Slovacia

FRF confirmă că Lucescu rămâne selecționer, însă starea sa de sănătate ar putea împiedica deplasarea.

În acest context, există mari șanse ca Ionel „Jerry” Gane (54 de ani), secundul lui „Il Luce”, să preia conducerea echipei în meciul din Slovacia.

Jerry Gane face parte din staff-ul naționalei din februarie 2022 și a mai colaborat cu Edi Iordănescu, având o experiență bogată ca antrenor secund și principal.

Ca fotbalist, Gane și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Universitatea Craiova, iar ca antrenor a debutat în 2007 la FC U Craiova 1948, apoi a mai pregătit echipe precum FC Brașov și Gaz Metan CFR Craiova.