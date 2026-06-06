Patronul roș-albaștrilor l-a dorit la FCSB pe Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, însă mutarea a picat în ultimul moment.

Gigi Becali: „Tot eu sunt vinovat”

Gigi Becali a purtat discuții directe cu tehnicianul, întâlnirea având loc chiar la reședința din Pipera. Fostul finanțator al FCSB a încercat să-l convingă pe Andone să preia echipa, după plecarea lui Mirel Rădoi.

Totuși, antrenorul lui FC Argeș a condiționat mutarea de acordul clubului, iar conducerea piteștenilor, prin Dani Coman, a refuzat să îi dea drumul.

În cele din urmă, Bogdan Andone a decis să respecte contractul și să continue proiectul de la FC Argeș Pitești, unde a avut un sezon solid, cu rezultate peste așteptări și calificare în play-off.

Gigi Becali a comentat ulterior situația în stilul său caracteristic și a susținut că a încercat să-l ajute pe Andone să facă pasul spre o echipă mai mare.

„Tot eu sunt vinovatul, că tot eu i-am făcut șmecheri pe ei (n.r. pe unii antrenori). Ce, pe ăla de la Argeș (n.r. Bogdan Andone) cine l-a făcut antrenor? Era pe la Ghimpații din Deal, pe la o echipă de Divizia B. Nu l-au lăsat să vină. L-am luat eu și după aceea s-a ridicat în fotbal. Am văzut că e băiat bun. Dar acum, când l-am chemat și pe el, a spus: ‘Că stai, că să vorbesc cu Dani Coman’. Atunci, eu i-am spus: ‘Dacă vii la mine, într-un an-doi, îmi fac echipa, și tu o să ajungi mare antrenor. Dacă stai la Pitești, într-un an o să fii pe acolo, pe la Metaloglobus, la retrogradare, și o să ajungi să antrenezi în Liga a 2-a, ca Di Caprio (n.r. Nicolae Dică)”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

În lipsa unui acord cu Andone, FCSB a ales să meargă pe varianta Marius Baciu, fost căpitan al Stelei în anii ’90. DETALII AICI