Lucescu a pregătit-o pe Galata între anii 2000 și 2002, perioadă în care a cucerit alături de „Cim Bom Bom” Superliga turcă și Supercupa Europei.

Galatasaray, reacție în privința lui Mircea Lucescu

Galatasaray nu a uitat de performanțele lui Mircea Lucescu. I-a urat selecționerului recuperare rapidă.

„Îi transmitem urările de bine lui Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României și fostului nostru antrenor, care s-a îmbolnăvit în cantonamentul naționalei și a fost dus la spital. Sperăm la recuperarea lui rapidă”, a transmis Galatasaray pe X.

Selecționerului naționalei României i s-a făcut rău în momentul în care se afla într-o ședință, în cantonamentul de la Mogoșoaia, cu fotbaliștii înaintea meciului amical cu Slovacia.

Mircea Lucescu a fost transportat de urgență la „Spitalul Universitar” și este în stare stabilă în acest moment.

Problemele lui Mircea Lucescu

Tehnicianul în vârstă de 80 de ani are mai multe probleme de sănătate, iar din cauza acestor probleme au existat semne de întrebare dacă va fi prezent pe bancă la meciul contra Turciei.

Mircea Lucescu a fost la Istanbul, dar problemele de sănătate au apărut în cantonamentul de la Mogoșoaia, înaintea meciului cu Slovacia.

„Il Luce” ar suferi de tahicardie ventriculară, conform golazo.ro. Această problemă medicală nu este de ignorat, pentru că poate duce la stop cardiac.

„Simptomele care apar la tahicardie ventriculară pot fi foarte variate: de la simple palpitaţii, ameţeală, bătăi rapide, slăbiciune și astenie până la stare de leșin și sincopă cu pierderea cunoștinţei”, scrie medlife.ro.

În momentul de față Mircea Lucescu este internat la Spitalul Universitar, iar conform comunicatului oferit de unitatea medicală s-ar putea să nu fie pe bancă la ora meciului amical cu Slovacia.

Jerry Gane ar putea conduce echipa în meciul cu Slovacia

FRF confirmă că Lucescu rămâne selecționer, însă starea sa de sănătate ar putea împiedica deplasarea.

În acest context, există mari șanse ca Ionel „Jerry” Gane (54 de ani), secundul lui „Il Luce”, să preia conducerea echipei în meciul din Slovacia.

Jerry Gane face parte din staff-ul naționalei din februarie 2022 și a mai colaborat cu Edi Iordănescu, având o experiență bogată ca antrenor secund și principal.

Ca fotbalist, Gane și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Universitatea Craiova, iar ca antrenor a debutat în 2007 la FC U Craiova 1948, apoi a mai pregătit echipe precum FC Brașov și Gaz Metan CFR Craiova.