NEWS ALERT Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul României! UPDATE FRF: "Selecționerul, stabilizat după intervenția promptă a personalului medical"

Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul României! UPDATE FRF: "Selecționerul, stabilizat după intervenția promptă a personalului medical" Nationala
Mircea Lucescu (80 de ani) acuză probleme de sănătate destul de serioase cu două zile înaintea amicalului dintre Slovacia și România.

Mircea LucescuEchipa Nationala
UPDATE, 11:36: FRF a emis un comunicat în care a confirmat că lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la ședința tehnică din această dimineață. Selecționerul a fost stabilizat de personalul medical sosit la Mogoșoaia și a fost transportat la un spital din București.

"Federația Română de Fotbal dorește să informeze publicul și reprezentanții mass-media cu privire la incidentul medical petrecut astăzi în cadrul cantonamentului echipei naționale a României.

În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate.

Vom reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce vor apărea noi informații", a transmis FRF.

Joi seară, România a ratat calificarea la Cupa Mondială, după ce a fost învinsă la Istanbul de Turcia, scor 0-1, în semifinalele play-off-ului.

Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul României

Mircea Lucescu a rămas în funcția de selecționer și pentru amicalul cu Slovacia, de marți, însă "Il Luce" acuză probleme de sănătate care i-ar putea pune în pericol participarea la Bratislava.

Duminică dimineață, lui Mircea Lucescu i s-ar fi făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia, iar o ambulanță s-a prezentat la baza naționalei pentru a-i acorda îngrijiri selecționerului, scrie Fanatik. Sursa citată precizează că sunt șanse minime ca Lucescu să mai facă deplasarea în Slovacia.

Mircea Lucescu a acuzat mai multe probleme de sănătate în ultimele luni, inclusiv prezența sa la meciul de baraj cu Turcia fiind sub semnul întrebării cu doar câteva săptămâni înainte de joc. După un control în Belgia, selecționerul a acceptat să rămână pe banca naționalei.

Astfel, există posibilitatea ca meciul cu Turcia să fi fost ultimul pentru Mircea Lucescu pe banca naționalei României. FRF ar avea deja un acord cu Gică Hagi, care ar urma să preia prima reprezentativă.

Răzvan Burleanu, după eșecul cu Turcia: "Domnul Lucescu va rămâne și pentru următorul joc"

„În mod cert, va mai rămâne domnul Lucescu și pentru următorul joc (n.r. – pe 31 martie, în deplasare, cu Slovacia, o partidă fără miză). Este o părere de rău din partea tuturor, am fost în joc. Chiar dacă Turcia a fost o echipă mai bună, echipa noastră a arătat că a putut să se ridice la nivelul Turciei. 

Am avut și neșansă. Dacă intra șutul lui Stanciu altfel stăteam de vorbă acum. Nu discutăm, în seara asta, despre viitorul selecționer. Campionatul Mondial a fost un vis. Pentru asta a venit domnul Lucescu, Generația de Suflet își dorea să continue performanța din 2024 (n.r. – după prezența la Campionatul European). 

Am vrut să fiu alături de jucători, să-i îmbărbătez. Sunt momente dificile pentru jucători. Noi trebuie să-i sprijinim în momentele grele. În momentele bune se găsesc mulți oameni să o facă“, a spus șeful FRF, după Turcia – România (1-0).

O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada
Reacția presei din Slovacia după ce Mircea Lucescu a fost dus de urgență la spital
Ce problemă de sănătate ar avea Mircea Lucescu: selecționerul României a primit diagnosticul
Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu! Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar
Mihai Stoichiță, detalii despre ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu: „Nu mai avea reacție!”
Presa internațională, în regim de breaking news după veștile despre Mircea Lucescu: "Un șoc imens în lumea fotbalului"
Radu Drăgușin, față în față cu decizia carierei: „Să meargă acolo”

"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

Ce se întâmplă cu George Pușcaș, după accidentarea din amicalul cu CS Dinamo

Mihaela Evi a rupt internetul la Turcia - România

Pancu s-a răzgândit în cazul lui Deac, după ce în iarnă nu l-a luat în cantonamentul lui CFR Cluj



Presa internațională, în regim de breaking news după veștile despre Mircea Lucescu: "Un șoc imens în lumea fotbalului"
Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu! Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar
Mihai Stoichiță, detalii despre ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu: „Nu mai avea reacție!”
"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană
Costin Ștucan vă invită la „Fața la joc”. Ediție specială, de la 13:30, pe Pro TV și VOYO
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
stirileprotv „Săptămâna gastronomică”, la Sibiu. Pentru 50 de lei, clienții pot încerca două preparate deosebite în zeci de restaurante

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

stirileprotv Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”

stirileprotv O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada

