UPDATE, 11:36: FRF a emis un comunicat în care a confirmat că lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la ședința tehnică din această dimineață. Selecționerul a fost stabilizat de personalul medical sosit la Mogoșoaia și a fost transportat la un spital din București.
"Federația Română de Fotbal dorește să informeze publicul și reprezentanții mass-media cu privire la incidentul medical petrecut astăzi în cadrul cantonamentului echipei naționale a României.
În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.
În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.
În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate.
Vom reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce vor apărea noi informații", a transmis FRF.
Știrea inițială:
Joi seară, România a ratat calificarea la Cupa Mondială, după ce a fost învinsă la Istanbul de Turcia, scor 0-1, în semifinalele play-off-ului.
Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul României
Mircea Lucescu a rămas în funcția de selecționer și pentru amicalul cu Slovacia, de marți, însă "Il Luce" acuză probleme de sănătate care i-ar putea pune în pericol participarea la Bratislava.
Duminică dimineață, lui Mircea Lucescu i s-ar fi făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia, iar o ambulanță s-a prezentat la baza naționalei pentru a-i acorda îngrijiri selecționerului, scrie Fanatik. Sursa citată precizează că sunt șanse minime ca Lucescu să mai facă deplasarea în Slovacia.
Mircea Lucescu a acuzat mai multe probleme de sănătate în ultimele luni, inclusiv prezența sa la meciul de baraj cu Turcia fiind sub semnul întrebării cu doar câteva săptămâni înainte de joc. După un control în Belgia, selecționerul a acceptat să rămână pe banca naționalei.
Astfel, există posibilitatea ca meciul cu Turcia să fi fost ultimul pentru Mircea Lucescu pe banca naționalei României. FRF ar avea deja un acord cu Gică Hagi, care ar urma să preia prima reprezentativă.
Răzvan Burleanu, după eșecul cu Turcia: "Domnul Lucescu va rămâne și pentru următorul joc"
„În mod cert, va mai rămâne domnul Lucescu și pentru următorul joc (n.r. – pe 31 martie, în deplasare, cu Slovacia, o partidă fără miză). Este o părere de rău din partea tuturor, am fost în joc. Chiar dacă Turcia a fost o echipă mai bună, echipa noastră a arătat că a putut să se ridice la nivelul Turciei.
Am avut și neșansă. Dacă intra șutul lui Stanciu altfel stăteam de vorbă acum. Nu discutăm, în seara asta, despre viitorul selecționer. Campionatul Mondial a fost un vis. Pentru asta a venit domnul Lucescu, Generația de Suflet își dorea să continue performanța din 2024 (n.r. – după prezența la Campionatul European).
Am vrut să fiu alături de jucători, să-i îmbărbătez. Sunt momente dificile pentru jucători. Noi trebuie să-i sprijinim în momentele grele. În momentele bune se găsesc mulți oameni să o facă“, a spus șeful FRF, după Turcia – România (1-0).
