Antrenorul echipei naționale se află sub supraveghere strictă la Spitalul Universitar din Capitală, unde a fost transportat de urgență direct din cantonament. Conducerea instituției medicale a explicat situația clinică a tehnicianului, detaliind pașii care se fac pentru recuperarea sa.

„Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgență București în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc.

În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac.

Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar (SU) de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate”, au transmis reprezentanții Spitalului Universitar.

România înfruntă Slovacia într-un meci amical

Tricolorii pleacă duminică, la 18:00, spre Bratislava, iar în urma anunțului făcut de SU este tot mai clar că Mircea Lucescu nu va face deplasarea. În acest context, „Jerry” Gane (54 de ani), secundul lui „Il Luce”, este favorit să stea pe bancă la meciul din Slovacia (detalii AICI).

Naționala României va juca marți, 31 martie, de la ora 21:45, împotriva Slovaciei pe stadionul „Národný futbalový štadión”. Partida a fost programată la cererea UEFA, care a decis ca selecționatele care au pierdut semifinalele play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial să dispute un meci direct. Fanii români au la dispoziție o mie de bilete în sectoarele D201 – D204, prețul unui tichet fiind de 19 euro.