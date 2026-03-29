Presa internațională, în regim de breaking news după veștile despre Mircea Lucescu: "Un șoc imens în lumea fotbalului"

Selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău la ședința tehnică premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia. Membrii staff-ului medical al echipei naționale i-au acordat primul ajutor, iar ulterior au apărut la fața locului două echipaje SMURD. "Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului", a transmis FRF.

Presa internațională, în regim de breaking news după veștile despre Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar din București pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate.

Veștile despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-au răspândit rapid și au fost comentate în regim de breaking news în presa internațională, în special în Turcia, țară în care antrenorul român a cucerit două titluri de campion - unul cu Galatasaray și altul cu Beșiktaș. Joi, la Istanbul, cu Lucescu pe bancă, România a fost învinsă de Turcia (0-1) în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

Fanatik (Turcia): "Lui Lucescu i s-a făcut rău la antrenament și a fost dus la spital"

Sport Nieuws (Olanda): "România a ratat ultima sa șansă la Cupa Mondială, însă în ultimele ore are parte de cu totul alte probleme. Selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău la antrenamentul de dinaintea amicalului cu Slovacia. Șocul este unul imens pentru lumea fotbalului"

Aktuality (Slovacia): "Situația de urgență înaintea meciului cu Slovacia. Legendarului antrenor român i s-a făcut rău și a ajuns la spital. Sunt șanse minime să facă deplasarea în Slovacia"

Telegraf (Serbia): "Șoc în lumea fotbalului. Lucescu este unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie, multe dintre trofeele sale fiind cucerite cu Șahtior Donețk. E selecționerul României, deși are 80 de ani"

Sport24 (Grecia): "Mircea Lucescu a leșinat în timpul ședinței de pregătire și a fost transportat imediat la spital"