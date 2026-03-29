Presa internațională, în regim de breaking news după veștile despre Mircea Lucescu: "Un șoc imens în lumea fotbalului"

Mircea Lucescu a traversat momente de cumpănă, duminică dimineață, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale a României.

Selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău la ședința tehnică premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia. Membrii staff-ului medical al echipei naționale i-au acordat primul ajutor, iar ulterior au apărut la fața locului două echipaje SMURD. "Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului", a transmis FRF.

Mircea Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar din București pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate.

Veștile despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-au răspândit rapid și au fost comentate în regim de breaking news în presa internațională, în special în Turcia, țară în care antrenorul român a cucerit două titluri de campion - unul cu Galatasaray și altul cu Beșiktaș. Joi, la Istanbul, cu Lucescu pe bancă, România a fost învinsă de Turcia (0-1) în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

Fanatik (Turcia): "Lui Lucescu i s-a făcut rău la antrenament și a fost dus la spital"

Sport Nieuws (Olanda): "România a ratat ultima sa șansă la Cupa Mondială, însă în ultimele ore are parte de cu totul alte probleme. Selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău la antrenamentul de dinaintea amicalului cu Slovacia. Șocul este unul imens pentru lumea fotbalului"

Aktuality (Slovacia): "Situația de urgență înaintea meciului cu Slovacia. Legendarului antrenor român i s-a făcut rău și a ajuns la spital. Sunt șanse minime să facă deplasarea în Slovacia"

Telegraf (Serbia): "Șoc în lumea fotbalului. Lucescu este unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie, multe dintre trofeele sale fiind cucerite cu Șahtior Donețk. E selecționerul României, deși are 80 de ani"

Sport24 (Grecia): "Mircea Lucescu a leșinat în timpul ședinței de pregătire și a fost transportat imediat la spital"

Echipa națională are zborul programat la ora 18:00 cu destinația Bratislava, dar încă nu s-a luat o decizie definitivă în privința lui Mircea Lucescu. Selecționerul va lua hotărârea finală după ce va fi externat din spital, dar din informațiile SPORT.RO acesta intenționează să meargă alături de echipă, deși familia i-a cerut să rămână în România.

FRF a emis un comunicat în care a confirmat că lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la ședința tehnică din această dimineață. Selecționerul a fost stabilizat de personalul medical sosit la Mogoșoaia și a fost transportat la un spital din București.

"Federația Română de Fotbal dorește să informeze publicul și reprezentanții mass-media cu privire la incidentul medical petrecut astăzi în cadrul cantonamentului echipei naționale a României.

În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate.

Vom reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce vor apărea noi informații", a transmis FRF.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada
O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada
ULTIMELE STIRI
Reacția presei din Slovacia după ce Mircea Lucescu a fost dus de urgență la spital
Reacția presei din Slovacia după ce Mircea Lucescu a fost dus de urgență la spital
Ce problemă de sănătate ar avea Mircea Lucescu: selecționerul României a primit diagnosticul
Ce problemă de sănătate ar avea Mircea Lucescu: selecționerul României a primit diagnosticul
Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu! Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar
Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu! Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar
Mihai Stoichiță, detalii despre ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu: „Nu mai avea reacție!”
Mihai Stoichiță, detalii despre ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu: „Nu mai avea reacție!”
Slovacia - România | Cine ar putea conduce echipa, după problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu
Slovacia - România | Cine ar putea conduce echipa, după problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu
CELE MAI CITITE
Radu Drăgușin, față în față cu decizia carierei: „Să meargă acolo”

Radu Drăgușin, față în față cu decizia carierei: „Să meargă acolo”

"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană

"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

Ce se întâmplă cu George Pușcaș, după accidentarea din amicalul cu CS Dinamo

Ce se întâmplă cu George Pușcaș, după accidentarea din amicalul cu CS Dinamo

Mihaela Evi a rupt internetul la Turcia - România

Mihaela Evi a rupt internetul la Turcia - România

Pancu s-a răzgândit în cazul lui Deac, după ce în iarnă nu l-a luat în cantonamentul lui CFR Cluj

Pancu s-a răzgândit în cazul lui Deac, după ce în iarnă nu l-a luat în cantonamentul lui CFR Cluj



Recomandarile redactiei
Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu! Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar
Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu! Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar
Mihai Stoichiță, detalii despre ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu: „Nu mai avea reacție!”
Mihai Stoichiță, detalii despre ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu: „Nu mai avea reacție!”
"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană
"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană
Costin Ștucan vă invită la „Fața la joc”. Ediție specială, de la 13:30, pe Pro TV și VOYO
Costin Ștucan vă invită la „Fața la joc”. Ediție specială, de la 13:30, pe Pro TV și VOYO
Reacția presei din Slovacia după ce Mircea Lucescu a fost dus de urgență la spital
Reacția presei din Slovacia după ce Mircea Lucescu a fost dus de urgență la spital
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
CITESTE SI
„Săptămâna gastronomică”, la Sibiu. Pentru 50 de lei, clienții pot încerca două preparate deosebite în zeci de restaurante

stirileprotv „Săptămâna gastronomică”, la Sibiu. Pentru 50 de lei, clienții pot încerca două preparate deosebite în zeci de restaurante

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”

stirileprotv Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”

O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada

stirileprotv O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
