După Ștefan Târnovanu, care se va căsători cu Loredana Țurcanu, și după ce Daniel Bîrligea și-a cerut partenera de soție într-un resort de lux din Bali, un alt jucător de la FCSB se pregătește de nuntă.

Andre Duarte și iubita sa, Carlota Ferreira, au publicat pe rețelele social media imagini de la momentul în care fundașul grupării roș-albastre i-a pus inelul pe deget partenerei.

Ziua și nunta la FCSB! Încă un jucător se căsătorește: ”Am spus DA! E iubirea vieții mele”