GALERIE FOTO Ziua și nunta la FCSB! Încă un jucător se căsătorește: ”Am spus 'DA'! E iubirea vieții mele”

Ziua și nunta la FCSB! Încă un jucător se căsătorește: ”Am spus &#039;DA&#039;! E iubirea vieții mele” Superliga
SPORT.RO
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TAGS:
andre duarteFCSBCarlota Ferreira
Din articol

După Ștefan Târnovanu, care se va căsători cu Loredana Țurcanu, și după ce Daniel Bîrligea și-a cerut partenera de soție într-un resort de lux din Bali, un alt jucător de la FCSB se pregătește de nuntă.

Andre Duarte și iubita sa, Carlota Ferreira, au publicat pe rețelele social media imagini de la momentul în care fundașul grupării roș-albastre i-a pus inelul pe deget partenerei.

Ziua și nunta la FCSB! Încă un jucător se căsătorește: ”Am spus DA! E iubirea vieții mele”

  • I finally said yes to the love of my life
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Foto: Instagram @carlotaaferreira

”Am spus DA! E iubirea vieții mele!”, a scris partenera lui Andre Duarte în postarea de pe Instagram.

Cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, Andre Duarte se află la FCSB din iarnă, când fosta campioană a României l-a adus liber de contract de la gruaprea maghiară Ujpest FC.

Duarte a bifat la FCSB 14 apariții, a încasat trei cartonașe galbene și a înregistrat în echipamentul roș-albaștrilor aproximativ 1200 de minute.

Stoperul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Osijek, Reggiana, FCU Craiova, Estrela Amadora, Praiense, Alverca, Estoril și Sacavenense.

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