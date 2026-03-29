Mircea Lucescu (80 de ani), a fost dus de urgență la spital duminică, după ce a acuzat probleme de sănătate în cantonamentul de la Mogoșoaia, cu două zile înaintea amicalului cu Slovacia, programat marți, de la ora 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Mihai Stoichiță, detalii despre ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu: „Nu mai avea reacție!”

Conform spuselor lui Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, tehnicianul s-a simțit rău în timpul unei ședințe tehnice, s-a așezat pe un scaun și pentru câteva momente „nu mai avea reacție”.

Ambulanța și echipajele SMURD au intervenit rapid, stabilizându-l și transportându-l la Spitalul Universitar din București pentru investigații suplimentare.

”I s-a făcut rău, s-a așezat pe un scaun și nu mai avea reacție. A venit ambulanța și l-a dus de urgență la spital. Sunt în drum spre Mogoșoaia”, a declarat Mihai Stoichiță, conform golazo.ro.

Jerry Gane ar putea conduce echipa în meciul cu Slovacia

În acest context, există mari șanse ca Ionel „Jerry” Gane (54 de ani), secundul lui „Il Luce”, să preia conducerea echipei în meciul din Slovacia.

Jerry Gane face parte din staff-ul naționalei din februarie 2022 și a mai colaborat cu Edi Iordănescu, având o experiență bogată ca antrenor secund și principal.

Ca fotbalist, Gane și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Universitatea Craiova, iar ca antrenor a debutat în 2007 la FC U Craiova 1948, apoi a mai pregătit echipe precum FC Brașov și Gaz Metan CFR Craiova.