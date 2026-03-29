Duminică, selecționerul României a stârnit îngrijorarea tuturor, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei de la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu îngrijorează întreaga lume

În urma primelor investigații, se pare că Mircea Lucescu a suferit o aritmie cardiacă. Selecționerul a fost internat și va petrece noaptea în spital. Cert este însă că legendarul antrenor nu se va afla pe banca României la amicalul cu Slovacia. Ionel Gane și Florin Constantinovici.

Presa din întreaga lume a reacționat după ce lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale din cauza problemelor cardiace și a fost internat de urgență în Spitalul Universitar de Urgență București.

Notorietatea legendarului antrenor este uriașă, iar o astfel de veste nu putea fi trecută cu vedere de marile publicații ale lumii. Subiectul a făcut înconjurul lumii.

Iată titlurile apărute în cele mai mari publicații din lume:

”În vârstă de 80 de ani, selecționerul român Mircea Lucescu a fost internat în spital după ce i s-a făcut rău” – L’Equipe

”Lucescu trece prin momente de panică: leșină în timpul unei ședințe tehnice și este internat în spital. Acum se află în stare stabilă” - Gazzetta dello Sport

”Selecționerul Mircea Lucescu, victimă a unei stări de rău, a fost internat în spital” – RMC Sport

”Selecționerul român Mircea Lucescu a fost spitalizat din cauza unei aritmii cardiace” – MARCA

”Mircea Lucescu, transportat de urgență la spital după ce s-a prăbușit în timpul unui antrenament” – Mundo Deportivo

”Selecționerul României, în vârstă de 80 de ani, a fost internat în spital după ce s-a prăbușit la un antrenament, în urma dezamăgirii de la Cupa Mondială” – The Mirror

”Antrenorul României, Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, este în stare „stabilă” în spital după ce i s-a făcut rău în timpul unui antrenament” – The New York Times

”Lucescu a provocat emoții României și a fost internat de urgență” – Diario AS