Echipa națională nu îl va avea însă pe banca tehnică pe Mircea Lucescu la meciul programat pe 31 martie, la Bratislava.

Slovacii au reacționat după ce lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău

Duminică, selecționerul României a stârnit îngrijorarea tuturor, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei de la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia. După ce a primit primele îngrijiri din partea medicilor de la echipa națională, ambulanța și echipajele SMURD au intervenit și l-au transportat pe antrenor la Spitalul Universitar de Urgență București pentru investigații suplimentare.

Se pare că a fost vorba despre o problemă cardiacă, iar Mircea Lucescu va rămâne internat peste noapte. Răzvan Burleanu a anunțat că este exclus că selecționerul să facă deplasarea în Slovacia.

Vestea a ajuns până la Bratislava, iar slovacii au reacționat.

”Situație de urgență înaintea meciului cu Slovacia. Antrenor român legendar se prăbușește și ajunge la spital”, au titrat slovacii de la Aktuality.sk.

”Lucescu, care a avut probleme de sănătate la începutul anului, s-a simțit rău în timpul unei ședințe tehnice înainte de ultimul antrenament, înainte de plecarea spre Slovacia.

Întrucât antrenorul român părea că nu poate respira, personalul medical de urgență a intervenit și i-a acordat primul ajutor. Ulterior, au fost chemate două ambulanțe pentru a-l transporta la spital”, au scris slovacii.

În Slovenia, echipa națională va fi condusă de pe banca tehnică de asistenții Ionel Gane și Florin Constantinovici.