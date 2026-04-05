Chipciu s-a arătat afectat de problemele medicale grave care îi pun viața în pericol fostului selecționer.

Alex Chipciu, afectat de situația lui Mircea Lucescu

Căpitanul Universității Cluj a dezvăluit că s-a apropiat sufletește de „Il Luce” în perioada petrecută la națională și că nu se aștepta să mai fie antrenat de un tehnician de un asemenea calibru.

„Cred că am avut și emoții toată ziua cu veștile lui nea Mircea. Sper din toată inima să se facă bine. Aveam o relație foarte bună cu dânsul cât am fost la națională. Clar m-am apropiat sufletește de dumnealui. Starea mea s-a reflectat azi pe teren.

E greu pentru toți jucătorii de la națională. Suntem alături de familia dumnealui. Eu nu mă așteptam să mai prind un antrenor ca domnul Lucescu. Eu sper să se facă bine și să ne revedem sănătoși, multă sănătate!”, a transmis Alex Chipciu, după Rapid - „U” Cluj 1-2.

„Simțeam în teren că avem control la meci. Ne-am debusolat puțin după ce au marcat. Per total, am meritat victoria, am avut ocazii multe. Au avut și ei șuturi, Gertmonas a fost fabulos.

Avem preparator fizic bun. Lucrăm bine la antrenament, suntem o echipă care poate să și construiască, să fie și reactivă. E meritul preparatorilor, al antrenorului și al jucătorilor. Am jucat mereu fără jucători.

Aveam și frică înainte de meci, mă gândeam că au câștigat toate meciurile fără mine și să nu vin eu cu ghinion și să pierdem meciul. Și față de jucători e ciudat, chiar dacă sunt căpitan, să scot pe cineva. Am jucat puțin și cu frâna de mână trasă, că mi-era să nu mă accidentez iar, că însemna moarte pentru mine”, a spus Chipciu despre meci.

Echipele utilizate

Rapid a deschis scorul prin Vulturar, în minutul 20. Pentru Universitatea Cluj a marcat, în repriza a doua, Mendy 66’, 83’.

„U" Cluj: Gertmonas – Chinteş (Trică 45'), I. Cristea, Coubiş, Chipciu (Silva 79') – Bic – Nistor (Mikanovic 45'), Drammeh (Codrea 88') – Stanojev, Lukic (Gheorghiţă 79'), O. Mendy. Antrenor: Cristiano Bergodi.

Gertmonas – Chinteş (Trică 45’), I. Cristea, Coubiş, Chipciu (Silva 79’) – Bic – Nistor (Mikanovic 45’), Drammeh (Codrea 88’) – Stanojev, Lukic (Gheorghiţă 79’), O. Mendy. Cristiano Bergodi. Cartonaşe galbene: Onea 40’, Kramer 45‘+2, Manea 45‘+3, Hromada 90’ / Lukic 34‘

Onea 40’, Kramer 45‘+2, Manea 45‘+3, Hromada 90’ / Lukic 34‘ Arbitri: Marian Barbu - Marius Mihai Marica, Bucsi Imre-Laszlo - Gabriel Mihuleac

Marian Barbu - Marius Mihai Marica, Bucsi Imre-Laszlo - Gabriel Mihuleac Camera VAR: Nicuşor Viorel Flueran, Lucian Rusandu

Nicuşor Viorel Flueran, Lucian Rusandu Observatori: Eduard Dumitrescu, Eduard Alexandru

Mircea Lucescu, în comă indusă!

Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în weekendul după confruntarea cu Turcia de la Istanbul, din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, pierdută cu 1-0 pe „Beșiktaș Park”.

Din cauza problemelor medicale, „Il Luce” nu a putut să stea pe bancă la meciul amical cu Slovacia, unde prezent a fost secundul său, Jerry Gane.

Vineri, când trebuia externat, a suferit în dimineața zilei un infarct miocardic acut, iar la prânz, pe al doilea.

Sâmbătă noapte, starea lui Mircea Lucescu s-a agravat, iar fostul selecționer se află acum în comă indusă la Spitalul Universitar de Urgență din București.

Familia a fost chemată de urgență la spital, iar la Universitar și-a făcut apariția și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal.

”Oricine ar fi fost... Te doare că un om pățește așa ceva. Mai ales când ai avut relații cu el. De prietenie. Îți dai seama, mi-a fost și adversar și prieten în același timp. Nu pot să fiu nici optimist și nici pesimist, că nu sunt doctor.

(n.r. I-ați spus ceva?) Nu i-am spus nimic. Doar l-am atins și atât.

Nu am vorbit cu Răzvan. Când am aflat de starea asta de la familie și de la toți cei care au fost aici am venit imediat”, a spus Stoichiță.