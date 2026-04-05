Meciul din Superliga dintre Rapid și Universitatea Cluj , disputat duminică seară, a oferit și un moment special. Scaunul pe care obișnuia să stea Mircea Lucescu la meciurile din Giulești nu a fost ocupat.

Starea fostului selecționer Mircea Lucescu s-a înrăutăţit, duminică noaptea el fiind transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă după ce aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament.

Fostul selecționer Iordănescu și directorul tehnic al FRF Stoichiță sunt prezenți duminică seară în Giulești. Cei doi au lăsat liber locul pe care obișnuia să stea Mircea Lucescu.

Alexandru Rogobete: "Mircea Lucescu este în stare critică"

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară, despre starea lui Mircea Lucescu, că din păcate, este în stare critică şi se află la ATI, iar starea sa s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical.

”Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Antena 3, citat de News.ro.

Ministrul a precizat că Lucescu este îngrijit, la terapie intensivă.

”Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a mai arătat Alexandru Rogobete, despre starea antrenorului.