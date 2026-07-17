OFICIAL Liverpool a aruncat bomba: fotbalistul de 100.000.000 de euro a semnat

Liverpool a aruncat bomba: fotbalistul de 100.000.000 de euro a semnat Premier League
Alexandru Hațieganu
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Liverpool a anunțat oficial prelungirea contractului unui star.

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Dominik SzoboszlaiLiverpoolPremier League
Din articol

„Cormoranii” vor să dea uitării sezonul trecut, când cu Arne Slot pe bancă nu au contat în lupta la titlu din Premier League.

Oficialii lui Liverpool au rezolvat o prelungire de contract foarte importantă și au anunțat oficial.

Dominik Szoboszlai a semnat cu Liverpool până în 2031

Starul maghiar care a fost adus de la RB Leipzig în 2023 în schimbul a 70 de milioane de euro și mai avea contract până în 2028.

Liverpool a vrut să își asigure pentru următorii cinci ani serviciile celui mai bun jucător din stagiunea trecută.

„Dominik Szoboszlai a semnat un nou contract pe termen lung cu Liverpool.”, a anunțat Liverpool pe rețelele sociale.

Cotat la 100 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Dominik Szoboszlai (25 de ani) a fost unul dintre cei mai în formă jucători ai ”cormoranilor” în stagiunea recent încheiată.

El a bifat 147 de apariții la Liverpool în toate competițiile, și-a trecut în cont 28 de goluri și, pe deasupra, a oferit și 26 pase decisive în aproape 11.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Cifrele lui Szoboszlai

  • Liverpool: 147 meciuri jucate, 28 goluri înscrise, 26 pase decisive
  • Leipzig: 91 meciuri jucate, 20 goluri înscrise, 22 pase decisive
  • Salzburg: 83 meciuri jucate, 26 goluri înscrise, 34 pase decisive
  • FC Liefering: 42 meciuri jucate, 16 goluri înscrise, 11 pase decisive
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