„Cormoranii” vor să dea uitării sezonul trecut, când cu Arne Slot pe bancă nu au contat în lupta la titlu din Premier League.
Oficialii lui Liverpool au rezolvat o prelungire de contract foarte importantă și au anunțat oficial.
Dominik Szoboszlai a semnat cu Liverpool până în 2031
Starul maghiar care a fost adus de la RB Leipzig în 2023 în schimbul a 70 de milioane de euro și mai avea contract până în 2028.
Liverpool a vrut să își asigure pentru următorii cinci ani serviciile celui mai bun jucător din stagiunea trecută.
„Dominik Szoboszlai a semnat un nou contract pe termen lung cu Liverpool.”, a anunțat Liverpool pe rețelele sociale.
Cotat la 100 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Dominik Szoboszlai (25 de ani) a fost unul dintre cei mai în formă jucători ai ”cormoranilor” în stagiunea recent încheiată.
El a bifat 147 de apariții la Liverpool în toate competițiile, și-a trecut în cont 28 de goluri și, pe deasupra, a oferit și 26 pase decisive în aproape 11.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.
Cifrele lui Szoboszlai
- Liverpool: 147 meciuri jucate, 28 goluri înscrise, 26 pase decisive
- Leipzig: 91 meciuri jucate, 20 goluri înscrise, 22 pase decisive
- Salzburg: 83 meciuri jucate, 26 goluri înscrise, 34 pase decisive
- FC Liefering: 42 meciuri jucate, 16 goluri înscrise, 11 pase decisive