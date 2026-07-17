„Cormoranii” vor să dea uitării sezonul trecut, când cu Arne Slot pe bancă nu au contat în lupta la titlu din Premier League.

Oficialii lui Liverpool au rezolvat o prelungire de contract foarte importantă și au anunțat oficial.

Dominik Szoboszlai a semnat cu Liverpool până în 2031

Starul maghiar care a fost adus de la RB Leipzig în 2023 în schimbul a 70 de milioane de euro și mai avea contract până în 2028.

Liverpool a vrut să își asigure pentru următorii cinci ani serviciile celui mai bun jucător din stagiunea trecută.

„Dominik Szoboszlai a semnat un nou contract pe termen lung cu Liverpool.”, a anunțat Liverpool pe rețelele sociale.