UPDATE: Însoțit de familie, Răzvan Lucescu l-a vizitat pe tatăl său la Spitalul Universitar. La plecare, antrenorul lui PAOK a făcut o scurtă declarație. "E o situație grea și vă rog mult să încercați să respectați acest moment. Sunt cei de la spital care știu cel mai bine să explice. Dau comunicate atunci când este nevoie și când simt că e momentul. Înțelegeți asta. Nu e simplu deloc. Vă mulțumesc", a transmis Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu a aterizat în România: "E o situație grea, complicată" Răzvan Lucescu a stat pe banca lui PAOK Salonic, duminică, în derby-ul cu Panathinaikos (0-0), din play-off-ul Greciei. Tehnicianul a acordat niciun interviu după joc și a plecat direct la aeroport, unde îl aștepta un avion privat. După un zbor de mai puțin de oră, Răzvan Lucescu a aterizat la Otopeni, unde a oferit și o scurtă declarație. "Ce aș putea să vorbesc? E o situație grea, complicată. N-am mai multe... Sunt oamenii de la spital care vă vor da toate informațiile. Eu nu știu să vă explic acum", a spus Răzvan Lucescu.

Alexandru Rogobete: "Mircea Lucescu este în stare critică" Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară, despre starea lui Mircea Lucescu, că din păcate, este în stare critică şi se află la ATI, iar starea sa s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical. ”Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Antena 3, citat de News.ro. Ministrul a precizat că Lucescu este îngrijit, la terapie intensivă. ”Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a mai arătat Alexandru Rogobete, despre starea antrenorului.

Lucescu după PAOK - Panathinaikos După meciul de duminică seară de pe Toumba, Rafa Benitez, antrenorul lui Panathinaikos, și-a început conferința de presă cu un mesaj de susținere pentru familia Lucescu. "Aș vrea să îmi exprim susținerea față de Răzvan Lucescu în acest moment dificil. Cunoaștem situația complicată prin care trece tatăl său", a spus Rafa Benitez (65 de ani), câștigător al Ligii Campionilor cu Liverpool în 2005.