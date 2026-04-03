Mircea Lucescu a fost internat la spital în weekend după ce i s-a făcut rău duminică, la antrenamentul tricolorilor, cu două zile înainte de meciul amical cu Slovacia și la trei zile după ratarea calificării la CM 2026 în urma înfrângerii de la Istanbul cu Turcia (0-1).

Joi, Mircea Lucescu și-a încheiat oficial mandatul pe banca echipei naționale de fotbal a României de pe patul de spital. Vineri urma să fie externat, dar a suferit în dimineața zilei un infarct miocardic acut, iar la prânz, pe al doilea. ”Il Luce” e conștient și cooperant cu staff-ul medical în acest moment.

Toate rezultatele obținute de Mircea Lucescu în al doilea mandat pe banca naționalei. Debut fantastic, final crunt

Pe banca naționalei, Mircea Lucescu a revenit în vara lui 2024, la puțin timp după ce Edward Iordănescu și-a prezentat demisia în urma participării la Campionatul European din Germania, transmis atunci la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO.

”Il Luce” a debutat perfect la națională, într-adevăr, în urna valorică ”C” din Nations League cu reprezentative nu slabe, ci extrem de slabe. Șase din șase victorii a obținut România în faza grupelor.

Kosovo - România 0-3

0-3 România - Lituania 3-1

- Lituania 3-1 Cipru - România 0-3

0-3 Lituania - România 1-2

1-2 România - Kosovo 3-0

- Kosovo 3-0 România - Cipru 4-1

Testul adevărat pentru selecționata lui Mircea Lucescu a fost în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. România a picat într-o grupă inițial accesibilă cu Bosnia, San Marino, Austria și Cipru.

Tricolorii au încheiat însă pe trei Grupa H cu 13 puncte, după ce în opt etape au bifat patru victorii și un rezultat de egalitate, la care s-au adăugat trei înfrângeri.

România - Bosnia 0-1

- Bosnia 0-1 San Marino - România 1-5

1-5 Austria - România 2-1

2-1 România - Cipru 2-0

- Cipru 2-0 Cipru - România 2-2

2-2 România - Austria 1-0

- Austria 1-0 Bosnia - România 3-1

3-1 România - San Marino 7-1

Naționala nu a pierdut însă atunci definitiv calificarea la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, ci a beneficiat de o ultimă carte pe ruta Nations League cu un baraj pus la dispoziție.

În semifinala barajului pentru CM 2026, România a întâlnit-o pe Turcia. Iar în finală, urma să înfrunte câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, doar că tricolorii au fost înfrânți la Istanbul cu 1-0.

Pe lângă amicalul cu Slovacia (0-2) în care Jerry Gane a stat pe banca tehnică, din cauza faptului că Lucescu era internat, tricolorii au mai disputat două jocuri de pregătire cu ”Il Luce” pe bancă

România - Canada 0-3

- Canada 0-3 România - Moldova 2-1

EXCLUSIV Decizia luată de medici în privința lui Mircea Lucescu

Din informațiile obținute de PRO TV și Sport.ro, Lucescu este, în acest moment, conștient și cooperant cu staff-ul medical, așa cum a anunțat și personalul Spitalului Universitar prin intermediul unui comunicat emis presei.

Cel mai galonat antrenor român va fi sub supravegherea atentă a medicilor cel puțin până săptămâna viitoare. Totuși, acesta nu este în afara oricărui pericol, ținând cont de vârsta sa înaintată.

„Revenind la comunicatul initial al SUUB, precizand ca in momentul actual pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fara a interveni elemente noi de patologie. Pacientul este stabil, constient si cooperant cu personalul medical.

Precizam ca vom interveni public daca apar elemente noi in evolutie”, au transmis medicii de la Spitalul Universitar, într-un comunicat pentru Știrile PRO TV.