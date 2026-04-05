Rapid – „U” Cluj 1-2, pe Sport.ro! Oaspeții au făcut remontada. Oucasse Mendy a fost călăul giuleștenilor Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid București și Universitatea Cluj s-au întâlnit pe 5 aprilie, de la ora 20:30, în etapa a treia din play-off-ul SuperLigii României. Meciul din Giulești a putut fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
Issouf MacalouU ClujRapid Bucuresti
Din articol

Min. 90+3: Fluier final! „U” Cluj se impune cu 2-1 în Giulești.

Min. 83: GOL „U” Cluj! Mendy își trece în cont dubla printr-o lovitură de cap din centrarea lui Stanojev.

Min. 80: Ocazie Rapid! Gertmonas parează șutul de la distanță trimis lângă bară de către Gabi Gheorghe.

Min. 68: Ocazie pentru „U” Cluj! Aioani parează miraculos voleul lui I. Cristea.

Min. 66: GOL „U” Cluj! Mendy înscrie cu poarta goală din pasa lui Mikanovic, după o acțiune rapidă a oaspeților.

Min. 63: Ocazie pentru „U” Cluj! Mendy șutează din voleu. Aioani reține fără probleme. 

Min. 57: „U” Cluj are o posesie de 54%, fără să mai reușească în ultimele minute să fie periculoasă. 

Min. 46: Ocazie pentru „U” Cluj! Mendy trimite din câțiva metri, din unghi aproape imposibil, slab, în brațele lui Aioani.

Min. 46: A început a doua repriză!

Min. 45+4: Gazdele conduc cu 1-0 la pauză!

Min. 45: Schimbare la „U” Cluj! Nistor este înlocuit cu Mikanovic de Bergodi din motive tehnico-tactice. Decarul „șepcilor roșii” nu și-a salutat antrenorul. 

Min. 43: Schimbare la „U” Cluj! Trică îi ia locul accidentatului Chinteș.

Min. 39: Ocazie pentru Rapid! Gertmonas respinge șutul din afara careului expediat de Paraschiv. 

Min. 34: Schimbare la Rapid! Vulturar, accidentat, este înlocuit cu Hormada.

Min. 24: Ocazie uriașă pentru Rapid! Paraschiv ratează din câțiva metri, după ce Gertmonas a respins șutul expediat de Grameni.

Min. 20: GOL Rapid! Cătălin Vulturar înscrie cu un șut plasat din interiorul careului, chiar dacă portarul Gertmonas a atins balonul. Pasa decisivă i-a aparținut lui Petrila, giuleștenii reușind o fază de manual.

Min. 9: Moment periculos pentru Rapid! Petrila primește o pasă ușor incomodă de la Moruțan și finalizează slab dintr-o poziție bună, din careu. 

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start:

  • Rapid (4-3-3): Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre (cpt.), D. Paraschiv, Petrila
  • Rezerve: Iliev - Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Christensen, Hromada, K. Keita, G. Gheorghe, Talisson, Hazrollaj, Koljic
  • Antrenor: Costel Gâlcă

  • „U” Cluj (4-1-2-3): Gertmonas - Chinteș, I. Cristea, Coubiș, Chipciu (cpt.) - Bic - Nistor, Drammeh - Stanojev, Lukic, O. Mendy
  • Rezerve: Lefter - Mikanovic, J. Cisse, Capradossi, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Pall, Gheorghiță, Fabry, Postolachi, Trică
  • Antrenor: Cristiano Bergodi

Rapid ocupă locul 3 în clasament, cu 31 de puncte și golaveraj 3-3 în play-off. Giuleștenii vin după înfrângerea cu CFR Cluj, scor 0-1, în etapa precedentă, dar în prima rundă din această fază au câștigat derby-ul cu Dinamo București, scor 3-2. Pe teren propriu, „alb-vișiniii” au adunat nouă victorii și patru remize în cele 16 meciuri jucate în acest sezon.

De partea cealaltă, Universitatea Cluj este pe locul 2, cu 33 de puncte și golaveraj 3-1. „Studenții” vin după victoria cu FC Argeș, scor 1-0, obținută în urma unui autogol al lui Cătălin Căbuz. Formația clujeană traversează o perioadă excelentă, cu opt victorii consecutive în toate competițiile.

Pentru meciul din Giulești, Universitatea Cluj nu se va putea baza pe Issouf Macalou. Atacantul cu șase goluri și 11 pase decisive în acest sezon a plecat în țara natală pentru a fi prezent la înmormântarea tatălui său.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
ARTICOLE PE SUBIECT
A marcat împotriva lui Dinamo și se gândește la plecarea de la FC Argeș! Reacția lui Ricardo Matos după meci
A marcat împotriva lui Dinamo și se gândește la plecarea de la FC Argeș! Reacția lui Ricardo Matos după meci
Zeljko Kopic, mesaj direct pentru George Pușcaș! Ce l-a nemulțumit la Mioveni
Zeljko Kopic, mesaj direct pentru George Pușcaș! Ce l-a nemulțumit la Mioveni
Inima a spus „stop”! Brazilianul Oscar se retrage din fotbal la 34 de ani
Inima a spus „stop”! Brazilianul Oscar se retrage din fotbal la 34 de ani
ULTIMELE STIRI
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”



Recomandarile redactiei
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Alte subiecte de interes
Jovo Lukic, ratare imensă în Argeș - „U” Cluj! Pe Macalou l-a bufnit râsul
Jovo Lukic, ratare imensă în Argeș - „U” Cluj! Pe Macalou l-a bufnit râsul
Reacție tranșantă dinspre U Cluj pentru Gigi Becali. De ce a picat mutarea lui Macalou la FCSB
Reacție tranșantă dinspre U Cluj pentru Gigi Becali. De ce a picat mutarea lui Macalou la FCSB
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Marius Șumudică a răbufnit după plecarea lui Rrahmani de la Rapid: "Era mină de aur!"
Marius Șumudică a răbufnit după plecarea lui Rrahmani de la Rapid: "Era mină de aur!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
CITESTE SI
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!