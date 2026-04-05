Rapid – „U” Cluj 1-2, LIVE TEXT pe Sport.ro ACUM

Min. 90+3: Fluier final! „U” Cluj se impune cu 2-1 în Giulești.

Min. 83: GOL „U” Cluj! Mendy își trece în cont dubla printr-o lovitură de cap din centrarea lui Stanojev.

Min. 80: Ocazie Rapid! Gertmonas parează șutul de la distanță trimis lângă bară de către Gabi Gheorghe.

Min. 68: Ocazie pentru „U” Cluj! Aioani parează miraculos voleul lui I. Cristea.

Min. 66: GOL „U” Cluj! Mendy înscrie cu poarta goală din pasa lui Mikanovic, după o acțiune rapidă a oaspeților.

Min. 63: Ocazie pentru „U” Cluj! Mendy șutează din voleu. Aioani reține fără probleme.

Min. 57: „U” Cluj are o posesie de 54%, fără să mai reușească în ultimele minute să fie periculoasă.

Min. 46: Ocazie pentru „U” Cluj! Mendy trimite din câțiva metri, din unghi aproape imposibil, slab, în brațele lui Aioani.

Min. 46: A început a doua repriză!

Min. 45+4: Gazdele conduc cu 1-0 la pauză!

Min. 45: Schimbare la „U” Cluj! Nistor este înlocuit cu Mikanovic de Bergodi din motive tehnico-tactice. Decarul „șepcilor roșii” nu și-a salutat antrenorul.

Min. 43: Schimbare la „U” Cluj! Trică îi ia locul accidentatului Chinteș.

Min. 39: Ocazie pentru Rapid! Gertmonas respinge șutul din afara careului expediat de Paraschiv.

Min. 34: Schimbare la Rapid! Vulturar, accidentat, este înlocuit cu Hormada.

Min. 24: Ocazie uriașă pentru Rapid! Paraschiv ratează din câțiva metri, după ce Gertmonas a respins șutul expediat de Grameni.

Min. 20: GOL Rapid! Cătălin Vulturar înscrie cu un șut plasat din interiorul careului, chiar dacă portarul Gertmonas a atins balonul. Pasa decisivă i-a aparținut lui Petrila, giuleștenii reușind o fază de manual.

Min. 9: Moment periculos pentru Rapid! Petrila primește o pasă ușor incomodă de la Moruțan și finalizează slab dintr-o poziție bună, din careu.

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start: