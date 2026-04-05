Rapid – „U” Cluj 1-2, LIVE TEXT pe Sport.ro ACUM
Min. 90+3: Fluier final! „U” Cluj se impune cu 2-1 în Giulești.
Min. 83: GOL „U” Cluj! Mendy își trece în cont dubla printr-o lovitură de cap din centrarea lui Stanojev.
Min. 80: Ocazie Rapid! Gertmonas parează șutul de la distanță trimis lângă bară de către Gabi Gheorghe.
Min. 68: Ocazie pentru „U” Cluj! Aioani parează miraculos voleul lui I. Cristea.
Min. 66: GOL „U” Cluj! Mendy înscrie cu poarta goală din pasa lui Mikanovic, după o acțiune rapidă a oaspeților.
Min. 63: Ocazie pentru „U” Cluj! Mendy șutează din voleu. Aioani reține fără probleme.
Min. 57: „U” Cluj are o posesie de 54%, fără să mai reușească în ultimele minute să fie periculoasă.
Min. 46: Ocazie pentru „U” Cluj! Mendy trimite din câțiva metri, din unghi aproape imposibil, slab, în brațele lui Aioani.
Min. 46: A început a doua repriză!
Min. 45+4: Gazdele conduc cu 1-0 la pauză!
Min. 45: Schimbare la „U” Cluj! Nistor este înlocuit cu Mikanovic de Bergodi din motive tehnico-tactice. Decarul „șepcilor roșii” nu și-a salutat antrenorul.
Min. 43: Schimbare la „U” Cluj! Trică îi ia locul accidentatului Chinteș.
Min. 39: Ocazie pentru Rapid! Gertmonas respinge șutul din afara careului expediat de Paraschiv.
Min. 34: Schimbare la Rapid! Vulturar, accidentat, este înlocuit cu Hormada.
Min. 24: Ocazie uriașă pentru Rapid! Paraschiv ratează din câțiva metri, după ce Gertmonas a respins șutul expediat de Grameni.
Min. 20: GOL Rapid! Cătălin Vulturar înscrie cu un șut plasat din interiorul careului, chiar dacă portarul Gertmonas a atins balonul. Pasa decisivă i-a aparținut lui Petrila, giuleștenii reușind o fază de manual.
Min. 9: Moment periculos pentru Rapid! Petrila primește o pasă ușor incomodă de la Moruțan și finalizează slab dintr-o poziție bună, din careu.
Min. 1: A început meciul!
Echipele de start:
- Rapid (4-3-3): Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre (cpt.), D. Paraschiv, Petrila
- Rezerve: Iliev - Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Christensen, Hromada, K. Keita, G. Gheorghe, Talisson, Hazrollaj, Koljic
- Antrenor: Costel Gâlcă
- „U” Cluj (4-1-2-3): Gertmonas - Chinteș, I. Cristea, Coubiș, Chipciu (cpt.) - Bic - Nistor, Drammeh - Stanojev, Lukic, O. Mendy
- Rezerve: Lefter - Mikanovic, J. Cisse, Capradossi, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Pall, Gheorghiță, Fabry, Postolachi, Trică
- Antrenor: Cristiano Bergodi