Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în weekendul după confruntarea cu Turcia de la Istanbul, din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, pierdută cu 1-0 pe ”Beșiktaș Park”.

Din cauza problemelor medicale, ”Il Luce” nu a putut să stea pe bancă la meciul amical cu Slovacia, unde prezent a fost secundul său, Jerry Gane.

Vineri, când trebuia externat, a suferit în dimineața zilei un infarct miocardic acut, iar la prânz, pe al doilea

Ce s-a întâmplat sâmbătă noapte cu Mircea Lucescu, la Universitar. Comunicatul spitalului

Internat la Spitalul Universitar de Urgență București, Mircea Lucescu a rămas sub observația atentă a medicilor.

Duminică noapte însă, starea fostul selecționer s-a înrăutățit. Aritmiile au devenit severe și a fost transferat la Terapie Intensivă.

Redăm mai jos comunicatul spitalului din Capitală.

”Facem următoarele precizări de interes, ca urmare a atenției publice manifestate:

Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție.

Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB”, se arată în comunicatul pus la dispoziție presei.

Toate rezultatele obținute de Mircea Lucescu în al doilea mandat pe banca naționalei

Nations League, urna valorică ”C”:

Kosovo - România 0-3

0-3 România - Lituania 3-1

- Lituania 3-1 Cipru - România 0-3

0-3 Lituania - România 1-2

1-2 România - Kosovo 3-0

- Kosovo 3-0 România - Cipru 4-1

Preliminariile Campionatului Mondial din 2026:

România - Bosnia 0-1

- Bosnia 0-1 San Marino - România 1-5

1-5 Austria - România 2-1

2-1 România - Cipru 2-0

- Cipru 2-0 Cipru - România 2-2

2-2 România - Austria 1-0

- Austria 1-0 Bosnia - România 3-1

3-1 România - San Marino 7-1

Baraj Campionat Mondial 2026:

Turcia - România 1-0

Meciuri amicale: