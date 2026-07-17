GALERIE FOTO Dan Petrescu, ce surpriză! Unde și-a făcut apariția

Dan Petrescu, ce surpriză! Unde și-a făcut apariția Superliga
SPORT.RO
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Dan Petrescu (58 de ani) și-a făcut din nou apariția pe stadion, la aproape un an după ultima experiență ca antrenor.

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Din articol

Dan Petrescu, prezent pe stadion la FC Voluntari - FC Botoșani

Dan Petrescu este prezent, vineri după-amiază, la meciul dintre FC Voluntari și FC Botoșani, care se joacă pe Stadionul "Anghel Iordănescu", în prima etapă a noului sezon din Superliga.

Absent timp de aproape un an din fotbal pentru a-și rezolva problemele de sănătate, Dan Petrescu a apărut la loja din Voluntari, acolo de unde mai urmăresc partida Anghel Iordănescu, dar și Bogdan Aldea, fost preparator fizic în staff-ul lui Petrescu.

Petrescu nu mai antrenează din august 2025, atunci când a demisionat de la CFR Cluj în urma unui eșec drastic contra lui Hacken în Conference League (2-7).

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În ultimele luni, au apărut mai multe informații legate de Dan Petrescu. Gino Iorgulescu afirma în decembrie că starea de sănătate a antrenorului este "foarte gravă" și că "face chimioterapie". De asemenea, Ioan Becali susținea că Petrescu ar fi slăbit 30 de kilograme.

Luna trecută, Câmpina TV a postat o fotografie cu Dan Petrescu realizată la Bazinul Didactic de Înot de la Cornu. Fostul mare internațional s-a fotografiat alături de antrenorul Gabriel Cojocaru.

Potrivit sursei citate, Dan Petrescu s-a aflat la bazinul de la Cornu alături de fiica sa cea mai mică, Jennifer Anne Marie, care înoată regulat în localitatea în care se află și bunicii materni.

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