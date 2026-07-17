Dan Petrescu, prezent pe stadion la FC Voluntari - FC Botoșani

Dan Petrescu este prezent, vineri după-amiază, la meciul dintre FC Voluntari și FC Botoșani, care se joacă pe Stadionul "Anghel Iordănescu", în prima etapă a noului sezon din Superliga.

Absent timp de aproape un an din fotbal pentru a-și rezolva problemele de sănătate, Dan Petrescu a apărut la loja din Voluntari, acolo de unde mai urmăresc partida Anghel Iordănescu, dar și Bogdan Aldea, fost preparator fizic în staff-ul lui Petrescu.

Petrescu nu mai antrenează din august 2025, atunci când a demisionat de la CFR Cluj în urma unui eșec drastic contra lui Hacken în Conference League (2-7).