Alexandru Chipciu, fost internațional român și actual mijlocaș al Universității Cluj, a fost invitat în cadrul emisiunii "Studio EURO 2024", difuzată pe Pro TV, unde a discutat despre meciurile recente de la EURO 2024 și a rememorat parcursul României de la EURO 2016.

Alexandru Chipciu: "Cea mai mare frustrare din carieră"

Chipciu a vorbit cu frustrare despre ratarea calificării României din grupa EURO 2016, unde au întâlnit echipe precum Franța, Elveția și Albania.

"După meciul cu Ucraina aveam un sentiment de frustrare. Am văzut emulația pe care a creat-o lumea și mi-am dat seama la ce șansă am dat noi cu piciorul în 2016. Să te califici atunci în optimi într-o grupă cu Franța și Elveția. Franța, care jucase finala în 2016 și a fost campioană în 2018. Incredibil să pierzi șansa asta. Sincer, cu Franța și Elveția am fost acolo. Pentru mine asta e cea mai mare frustrare din carieră. Cred că ne-au bătut la spirit", a declarat Alexandru Chipciu, la Studio EURO 2024.

Parcursul României la EURO 2016

La EURO 2016, România a fost antrenată de Anghel Iordănescu și a avut următoarea componență:

Portari : Ciprian Tătărușanu, Costel Pantilimon, Silviu Lung Jr.

: Ciprian Tătărușanu, Costel Pantilimon, Silviu Lung Jr. Fundași : Cristian Săpunaru, Alexandru Mățel, Vlad Chiricheș, Valerică Găman, Dragoș Grigore, Cosmin Moți, Răzvan Raț, Steliano Filip.

: Cristian Săpunaru, Alexandru Mățel, Vlad Chiricheș, Valerică Găman, Dragoș Grigore, Cosmin Moți, Răzvan Raț, Steliano Filip. Mijlocași : Mihai Pintilii, Adrian Popa, Alexandru Chipciu, Nicolae Stanciu, Ovidiu Hoban, Andrei Prepeliță, Gabriel Torje, Lucian Sânmărtean.

: Mihai Pintilii, Adrian Popa, Alexandru Chipciu, Nicolae Stanciu, Ovidiu Hoban, Andrei Prepeliță, Gabriel Torje, Lucian Sânmărtean. Atacanți: Claudiu Keșeru, Bogdan Stancu, Florin Andone, Denis Alibec.

Meciurile României la EURO 2016:

Franța - România (2-1)

Bogdan Stancu a egalat pentru România din penalty, dar Franța a câștigat meciul cu un gol marcat în minutul 89 de Payet.

România - Elveția (1-1)



Bogdan Stancu a marcat din nou din penalty, obținut de Alexandru Chipciu. Elveția a egalat prin Mehmedi.

România - Albania (0-1)

România a pierdut ultimul meci din grupă, fiind învinsă de Albania printr-un gol marcat de Sadiku în minutul 43.