Răzvan Lucescu a plecat de urgență la aeroport: nicio declarație după derby!

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, a remizat în derby-ul cu Panathinaikos, disputat duminică, în prima etapă din play-off-ul Greciei, scor 0-0.

TAGS:
Razvan LucescuMircea LucescuPAOK SalonicPanathinaikosGianpaolo Castorina
Din articol

Răzvan Lucescu a plecat la aeroport imediat după meciul lui PAOK: nicio declarație după derby!

Imediat după remiza albă de pe Toumba, Răzvan Lucescu a părăsit stadionul și s-a îndreptat către aeroportul din Salonic. Tehnicianul român nu a făcut declarații nici pentru deținătorii de drepturi TV, nici la conferința de presă, scrie Sport24.

Răzvan Lucescu va călători cu un avion privat la București, în această seară, pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu, care este internat în stare gravă la Spitalul Universitar.

În schimb, după derby-ul din Grecia, la declarații a apărut Gianpaolo Castorina, unul dintre secunzii lui Răzvan Lucescu de la PAOK.

"Suntem cu toții alături de Răzvan și de tatăl său. Azi am avut parte de un meci dificil, așa cum sunt cele din play-off. A fost un meci echilibrat, cu o ocazie bună a noastră în repriza secundă, însă nu am reușit să marcăm", a spus Castorina, potrivit SDNA.

Rafa Benitez, mesaj de susținere pentru familia Lucescu după PAOK - Panathinaikos

După meciul de duminică seară de pe Toumba, Rafa Benitez, antrenorul lui Panathinaikos, și-a început conferința de presă cu un mesaj de susținere pentru familia Lucescu.

"Aș vrea să îmi exprim susținerea față de Răzvan Lucescu în acest moment dificil. Cunoaștem situația complicată prin care trece tatăl său", a spus Rafa Benitez (65 de ani), câștigător al Ligii Campionilor cu Liverpool în 2005.

Fostul antrenor de la Valencia, Inter, Chelsea, Napoli sau Real Madrid, numit la Panathinaikos în octombrie, a comentat ulterior și remiza cu PAOK.

"Rezultatul de egalitate este echitabil. Am avut și noi ocazii pe contraatac și am închis bine spațiile. Cred că fanii vor arpecia modul în care jucătorii au dat totul pe teren", a mai spus Benitez.

Publicitate
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!