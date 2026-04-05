Răzvan Lucescu a plecat de urgență la aeroport: nicio declarație după derby!

Răzvan Lucescu a plecat la aeroport imediat după meciul lui PAOK: nicio declarație după derby!

Imediat după remiza albă de pe Toumba, Răzvan Lucescu a părăsit stadionul și s-a îndreptat către aeroportul din Salonic. Tehnicianul român nu a făcut declarații nici pentru deținătorii de drepturi TV, nici la conferința de presă, scrie Sport24.

Răzvan Lucescu va călători cu un avion privat la București, în această seară, pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu, care este internat în stare gravă la Spitalul Universitar.

În schimb, după derby-ul din Grecia, la declarații a apărut Gianpaolo Castorina, unul dintre secunzii lui Răzvan Lucescu de la PAOK.

"Suntem cu toții alături de Răzvan și de tatăl său. Azi am avut parte de un meci dificil, așa cum sunt cele din play-off. A fost un meci echilibrat, cu o ocazie bună a noastră în repriza secundă, însă nu am reușit să marcăm", a spus Castorina, potrivit SDNA.