Echipa naţională de fotbal a Iranului a ajuns duminică la Tijuana, înaintea celor trei meciuri de la Cupa Mondială pe care le va disputa în Statele Unite.

Echipa a aterizat în Mexic puţin după ora locală 5 dimineaţa, după un zbor de noapte din Turcia, unde s-a antrenat în ultimele trei săptămâni. Avionul iranienilor, pus la dispoziția lor de către FIFA, a făcut o oprire pe drum, la Compostela (Spania), pentru realimentare.

În timp ce autocarul echipei pleca de la aeroportul din Tijuana, acesta a oprit pentru scurt timp, pentru ca membrii federaţiei să poată saluta aproximativ 20 de suporteri care fluturau steaguri iraniene. Un cordon format din militari şi poliţişti a escortat echipa de la aeroport până la hotelul Marriott, care va servi drept bază pentru aceasta.

Fotbalul este practic o religie în Iran, un hobby naţional îndrăgit de oameni de pe întreg spectrul politic. Dar pentru echipa Iranului, turneul a fost umbrit de situaţia politică tensionată de acasă, războiul cu SUA şi tensiunile legate de faptul dacă vor putea sau nu să pună piciorul pe pământ american pentru a-şi disputa meciurile.