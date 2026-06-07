GALERIE FOTO Ca-n filme: cea mai păzită națională de la Mondiale a aterizat! Imaginile fac înconjurul lumii

Ca-n filme: cea mai păzită națională de la Mondiale a aterizat! Imaginile fac înconjurul lumii CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Reprezentativa Iranului, cu o prezență incertă la CM 2026 (11 iunie – 19 iulie) până acum câteva zile, a ajuns, în sfârșit, la Tijuana (Mexic).

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Echipa naţională de fotbal a Iranului a ajuns duminică la Tijuana, înaintea celor trei meciuri de la Cupa Mondială pe care le va disputa în Statele Unite.

Echipa a aterizat în Mexic puţin după ora locală 5 dimineaţa, după un zbor de noapte din Turcia, unde s-a antrenat în ultimele trei săptămâni. Avionul iranienilor, pus la dispoziția lor de către FIFA, a făcut o oprire pe drum, la Compostela (Spania), pentru realimentare.

În timp ce autocarul echipei pleca de la aeroportul din Tijuana, acesta a oprit pentru scurt timp, pentru ca membrii federaţiei să poată saluta aproximativ 20 de suporteri care fluturau steaguri iraniene. Un cordon format din militari şi poliţişti a escortat echipa de la aeroport până la hotelul Marriott, care va servi drept bază pentru aceasta.

Fotbalul este practic o religie în Iran, un hobby naţional îndrăgit de oameni de pe întreg spectrul politic. Dar pentru echipa Iranului, turneul a fost umbrit de situaţia politică tensionată de acasă, războiul cu SUA şi tensiunile legate de faptul dacă vor putea sau nu să pună piciorul pe pământ american pentru a-şi disputa meciurile.

Naționala Iranului a ajuns, la Tijuana, în Mexic

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Chiar şi prezenţa jucătorilor în Tijuana are o conotaţie politică. Potrivit news.ro, Federaţia Iraniană a negociat în ultimul moment mutarea taberei de bază a echipei din Arizona în Mexic, din cauza incertitudinii cu privire la obţinerea vizelor şi a sentimentului tot mai puternic din Iran că prezenţa echipei în SUA ar trebui redusă la minimum, a declarat pentru Reuters ambasadorul Iranului în Mexic, Abolfazl Pasandideh.

Iranul urmează să joace primele două meciuri din Grupa G în apropiere de Los Angeles, împotriva Noii Zeelande pe 15 iunie şi a Belgiei pe 21 iunie, iar apoi va întâlni Egiptul la Seattle la 26 iunie. Iranul şi SUA s-ar putea întâlni în 16-imi, dacă ambele echipe termină pe locul al doilea în grupele lor.

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